Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Karşıyakalı Ponitka, EuroBasket'e damgasını vurdu

Karşıyakalı Ponitka, EuroBasket'e damgasını vurdu

Bir dönem Pınar Karşıyaka'da da forma giyen Polonyalı basketbolcu Mateusz Ponitka, EuroBasket'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın bu sezon da kadrosuna katmak için görüşme yapıp sonuç alamadığı eski yıldızı Mateusz Ponitka, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda tarihe geçen bir performans sergiledi.

Yaz döneminde adı uzun süre 2016-2017 sezonunda forma giydiği Karşıyaka'yla anılan Polonyalı yıldız, ülkesinin EuroBasket 2022'de NBA'in en önemli oyuncularından Luka Doncic'in forma giydiği son şampiyon Slovenya'yı eleyip yarı finale çıkmasında başrol oynadı. 

Polonya'nın çeyrek finalde Slovenya'yı 90-87 yenerek elediği maçta 26 sayı, 14 ribaund, 10 asistle triple double yapan 29 yaşındaki şutör guard, Avrupa Şampiyonası tarihinde bunu başaran dördüncü oyuncu oldu. Daha önce 1993'te Stojan Vrankovic, 1995'te Toni Kukoc, 2017'de Andrei Mandache şampiyonada triple double yapmıştı.

Mavişehir'de evi de olan Ponitka, Türkiye'deki kariyerinden sonra Karşıyaka'dan kopmayıp yaz aylarında İzmir'e geliyor. Geçen sezon Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca 3 yıl forma giydiği Rus ekibi Zenit'ten ayrılan Ponitka, İzmir'e gelip Süper Lig'de Pınar Karşıyaka'nın 9 Nisan'da Tofaş'la oynadığı maçı da salonda izlemişti. 

YARI FİNALDE İKİ ESKİ KARŞIYAKALI RAKİP

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde iki eski Pınar Karşıyakalı rakip olacak. Turnuvanın en büyük favorisi son şampiyon Slovenya'yı sürpriz bir şekilde eleyen Mateusz Ponitka'nın formasını giydiği Polonya, yarın 3 sezondur Kaf-Kaf'ta görev yapıp yaz döneminde Anadolu Efes'le anlaşan Amath M'Baye'nin oynadığı Fransa'yla karşılaşacak. Son 16 turunda ay-yıldızlı ekibimizi dramatik bir uzatma bölümünde yenerek eleyen Fransa, dün de İtalya'yı yine uzatmada 93-85'le geçip yarı finale adını yazdırdı. 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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