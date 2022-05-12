Juancho: 'Gerçek hayatta Bo Cruz yok, Juancho var!'

İspanya ile EuroBasket'te şampiyonluğa ulaşan ve final maçının MVP'si seçilen Juancho Hernangomez, şampiyonluğun ardından Twitter hesabından ilginç bir kutlama yaptı.



"Hustle" isimli filmde "Bo Cruz" isimli bir basketbolcuyu canlandıran ve bu film sebebiyle bazı eleştiriler alan Juancho Hernangomez şampiyonluğun ardından yaptığı paylaşımda, "Gerçek hayatta Bo Cruz yok, sadece Juancho Hernangomez var!" diyerek eleştirilere yanıt verdi.



LeBron James'in yapımcılığını üstlendiği filmde Juancho Hernangomez'in rol arkadaşlığını yapan ünlü oyuncu Adam Sandler da şampiyonluğun ardından, "Bo Cruz başardı! Seni ve Willy'i seviyorum Juancho. Tüm İspanyol takımını kutlarım." ifadeleri ile bir kutlama mesajı paylaştı.



