Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Juancho: 'Gerçek hayatta Bo Cruz yok, Juancho var!'

Juancho: "Gerçek hayatta Bo Cruz yok, Juancho var!"

İspanya ile EuroBasket'te şampiyonluğa ulaşan Juancho Hernangomez, bir basektbolcunun hayatını canlandırdığı "Hustle" filmindeki Bo Cruz karakterine gelen eleştirilere gönderme yaparak şampiyonluğu kutladı.

İspanya ile EuroBasket'te şampiyonluğa ulaşan ve final maçının MVP'si seçilen Juancho Hernangomez, şampiyonluğun ardından Twitter hesabından ilginç bir kutlama yaptı.

"Hustle" isimli filmde "Bo Cruz" isimli bir basketbolcuyu canlandıran ve bu film sebebiyle bazı eleştiriler alan Juancho Hernangomez şampiyonluğun ardından yaptığı paylaşımda, "Gerçek hayatta Bo Cruz yok, sadece Juancho Hernangomez var!" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

LeBron James'in yapımcılığını üstlendiği filmde Juancho Hernangomez'in rol arkadaşlığını yapan ünlü oyuncu Adam Sandler da şampiyonluğun ardından, "Bo Cruz başardı! Seni ve Willy'i seviyorum Juancho. Tüm İspanyol takımını kutlarım." ifadeleri ile bir kutlama mesajı paylaştı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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