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İspanyol Devleti'nden EuroBasket şampiyonluğuna tebrik

İspanyol Devleti'nden EuroBasket şampiyonluğuna tebrik

İspanya Kralı 6. Felipe ve Cumhurbaşkanı Pedro Sanchez, EuroBasket 2022'de şampiyonluğa ulaşan İspanya Erkek Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

İspanya'nın EuroBasket 2022'de şampiyonluğa ulaşması ülke çapında büyük sevinç yarattı.

Final mücadelesini yerinde izleyen İspanya Cumhurbaşkanı Pedro Sanchez maçın ardından yaptığı paylaşımda, "Kitaplara konu olacak tarihi bir zafer! Milli takımımız yeniden Avrupa şampiyonu oldu! Bu takım altının ta kendisi, her zaman inancınızı korumalısınız." ifadelerini kullandi.  

İspanya Krallığı'na ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihi bir zafer! Avrupa'nın en iyisi biziz. Sonuna kadar mücadele ettiniz ve en önemli finali kazanmayı başardınız. Gerçekleştirdiğiniz hayal, hepimizin dikkatini hak ediyor ve hiç şüphesiz bu madalya bizler için çok özel." denildi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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