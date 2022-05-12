İspanyol Devleti'nden EuroBasket şampiyonluğuna tebrik

İspanya'nın EuroBasket 2022'de şampiyonluğa ulaşması ülke çapında büyük sevinç yarattı.



Final mücadelesini yerinde izleyen İspanya Cumhurbaşkanı Pedro Sanchez maçın ardından yaptığı paylaşımda, "Kitaplara konu olacak tarihi bir zafer! Milli takımımız yeniden Avrupa şampiyonu oldu! Bu takım altının ta kendisi, her zaman inancınızı korumalısınız." ifadelerini kullandi.



İspanya Krallığı'na ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihi bir zafer! Avrupa'nın en iyisi biziz. Sonuna kadar mücadele ettiniz ve en önemli finali kazanmayı başardınız. Gerçekleştirdiğiniz hayal, hepimizin dikkatini hak ediyor ve hiç şüphesiz bu madalya bizler için çok özel." denildi.



