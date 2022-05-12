Sporx 2022 FIBA EuroBasket
İspanya'yı elimizden kaçırdık

İspanya'yı elimizden kaçırdık

12 Dev Adam, EuroBasket 2022 A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 sonuçla mağlup oldu.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, İspanya'ya 72-69'luk skorla mağlup olmasına karşın son 16 turuna yükseldi.

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Tiflis Arena'da oynanan ve NTV'den de naklen yayınlanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 38-34 geride tamamladı.

CEDİ OSMAN'DAN 20 SAYI

A Erkek Milli Takımımızda Cedi Osman 20, Furkan Korkmaz 16 ve Alperen Şengün 14 sayıyla mücadeleyi noktaladı. İspanya'da ise Willy Hernangomez 15 sayıyla oynadı.

RAKİBİMİZ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Takımımız, grubu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Millilerimiz, son 16 turundaki rakibi B Grubu'ndaki maçların ardından belli olacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ4202300305-56
4Belçika5302323326-36
5Bulgaristan5104370414-445
6Gürcistan4103308344-365
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