İspanya'yı elimizden kaçırdık

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, İspanya'ya 72-69'luk skorla mağlup olmasına karşın son 16 turuna yükseldi.



YÖNETİCİLER DE İZLEDİ



Tiflis Arena'da oynanan ve NTV'den de naklen yayınlanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.



Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 38-34 geride tamamladı.



CEDİ OSMAN'DAN 20 SAYI



A Erkek Milli Takımımızda Cedi Osman 20, Furkan Korkmaz 16 ve Alperen Şengün 14 sayıyla mücadeleyi noktaladı. İspanya'da ise Willy Hernangomez 15 sayıyla oynadı.



RAKİBİMİZ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Milli Takımımız, grubu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Millilerimiz, son 16 turundaki rakibi B Grubu'ndaki maçların ardından belli olacak.



