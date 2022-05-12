İspanya, EuroBasket'te çeyrek finalde

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya, Litvanya'yı uzatma bölümü sonrasında 102-94 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maçın ilk çeyreğini 20-19 geride kapatan İspanya, ilk devreye de 45-40 geride girdi.



Maçın üçüncü çeyreğinde taraflar 23'er sayı bularak 5 sayılık farkı korudu.



Son çeyrekte ise İspanya, 5 sayılık farkı kapatıp öne geçse de Litvanya'nın son saniye basketiyle maç 83-83 uzatmaya gitti.



Uzatmada rakibine üstünlük sağlayan İspanya, maçtan da 102-94 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.



İspanya çeyrek finalde, Finlandiya-Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



