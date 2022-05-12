Sporx 2022 FIBA EuroBasket
İspanya, EuroBasket'te çeyrek finalde

İspanya, EuroBasket'te çeyrek finalde

EuroBasket'te İspanya, Litvanya'yı uzatmalar sonucunda 102-94 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya, Litvanya'yı uzatma bölümü sonrasında 102-94 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maçın ilk çeyreğini 20-19 geride kapatan İspanya, ilk devreye de 45-40 geride girdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde taraflar 23'er sayı bularak 5 sayılık farkı korudu.

Son çeyrekte ise İspanya, 5 sayılık farkı kapatıp öne geçse de Litvanya'nın son saniye basketiyle maç 83-83 uzatmaya gitti.

Uzatmada rakibine üstünlük sağlayan İspanya, maçtan da 102-94 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.

İspanya çeyrek finalde, Finlandiya-Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
Son Dakika Haberleri
12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

Gürcistan'da Shengelia şoku!

Gürcistan'da Shengelia şoku!

İşte EuroBasket'te yer alacak NBA yıldızları

İşte EuroBasket'te yer alacak NBA yıldızları

Letonya'da ağır yenilgi

Letonya'da ağır yenilgi

Türk basketbol tarihinin 10 yıldızı

Türk basketbol tarihinin 10 yıldızı
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.