Ýspanya, 4. kez Avrupa Þampiyonu

2022 Avrupa Erkekler Basketbol Þampiyonasý'ný, Fransa'yý 88-76 yenen Ýspanya kazandý.Almanya'nýn baþkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan finalde, turnuvadaki tek þampiyonluðuna 2013'te ulaþan Fransa ile 3 þampiyonluðu bulunan Ýspanya karþýlaþtý.Ýlk çeyreði 23-14 önde geçen Ýspanya, devre arasýna 2,5 dakika kala farký 21 sayýya (47-26) çýkardý. Fransa kalan bölümde 11-0'lýk seri yakalayýnca soyunma odasýna Ýspanya'nýn 47-37'lik üstünlüðüyle gidildi.3. periyoda Yabusele'nin art arda sayýlarýyla baþlayan Fransa, 3 dakika içinde farký 3 sayýya (49-46) indirdi. Fakat Ýspanya, hücum ribauntlarýndan bulduðu ikinci þans basketleri ve 3 sayý çizgisindeki isabetli atýþlarýyla son 10 dakikaya 66-57 önde baþladý.Juancho Hernangomez ve Brown'ýn etkili oyunuyla farký kapanmasýna izin vermeyen Ýspanya, sahadan 88-76 galip ayrýldý.Ýspanya, 2009, 2011 ve 2015'ten sonra tarihinin 4. Avrupa þampiyonluðuna uzandý. Ýspanya böylece son 6 turnuvada 4. kez þampiyon oldu.Ýspanya'yý galibiyete, 9'da 7 üç sayý isabetiyle attýðý 27 sayýnýn yaný sýra 5 de ribaunt alan Juancho Hernangomez ve 14 sayý, 11 ribauntla "double double" yapan Brown taþýdý.Fransa cephesindeyse Fournier 23 sayý, Heurtel 16 sayý, 7 asist ve Yabusele 13 sayý, 6 asistle oynadý.3'üncülük maçýnda ise ev sahibi Almanya, Polonya'yý 82-69 maðlup etti. Almanya böylece 2. sýrada bitirdiði 2005'ten bu yana þampiyonadaki en iyi derecesini elde etti.