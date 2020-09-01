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Hidayet Türkoğlu: 'FIBA'nın yaptıkları utanç verici'

Hidayet Türkoğlu: "FIBA'nın yaptıkları utanç verici"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, olaylı Gürcistan maçı hakkında konuştu.

A Milli Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

Türkoğlu, Gürcistan maçında yaşanan olaylar hakkında "Kabul edilemez. Utanç verici" ifadelerini kullandı.

İşte Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları;

"Yaşananlar acı verici ve üzücü. Yabancı arkadaşlarımla az önce karşılaştım, herkes kararlara şaşkın. FIBA her geçen gün çöküş yaşıyor. Olanları ben değil, bütün dünya şaşkınlıkla izledi. FIBA'nın hataları artık kabul edilemez. 22 saniye bir maçı etkiler. Olanlar kabul edilemez. Bu utan, FIBA'nın utancıdır. Hukuki anlamda mücadele edeceğiz. Ancak FIBA'nın ortada büyük bir ayıbı var. CAS'a gideceğiz. Uluslararası alanda hakkımızı arayacağız. 22 saniye bu kadar kolay harcanamaz. Bu dünya da kabul etmedi. FIBA, böyle önemli organizasyonu üçüncü dünya ülkesine vermesini sorgulamalı. Oyuncularımıza saldırıldı ama üç maymunu oynuyorlar. Burada bir rezillik yaşandı. Gereken mücadeleyi veriyoruz. 22 saniye için FIBA açıklamasında olayı kabul ediyor başta, ama sonra bahane üretiyor. FIBA bu rezilliği kapatmanın peşinde."

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye4301334306287
2Belçika4202295303-86
3İspanya4301297247505
4Karadağ420224824355
5Gürcistan3102228252-244
6Bulgaristan3003255306-513
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