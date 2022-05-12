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EuroBasket'te MVP ve en iyi 5 açıklandı

EuroBasket'te MVP ve en iyi 5 açıklandı

EuroBasket 2022'de İspanya'nın zafere ulaşmasının ardından en değerli oyuncu ve en iyi 5 belli oldu.

EuroBasket 2022'de MVP (En değerli oyuncu) ve en iyi 5, turnuvanın tamamlanmasının ardından açıklandı.

Turnuvanın en değerli oyuncusu şampiyon İspanya'dan Willy Hernangomez olurken, en iyi 5'te Lorenzo Brown (İspanya), Giannis Antetokounmpo (Yunanistan), Dennis Schroder (Almanya) ve Rudy Gobert (Fransa) ile birlikte yine Willy Hernangomez yer aldı.

Luka Doncic, Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızların yer aldığı turnuvada parlamayı başaran Willi Hernangomez, "MVP ödülünü bütün takım hak ediyor. Ben sadece bu takımdaki 12 oyuncudan biriyim. Takım arkadaşlarımdan Lorenzo Brown da bu ödülü sonuna hak etti. Hepimizin büyük katkısı var bu başarıda ve bu başarının anahtarı takım oyunu. Önümüzdeki nesillere örnek olacak bir şampiyonluk kazandığımızı düşünüyorum. Bize çok az insan inandı ancak bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki pivot, 17.2 sayı ve 6.9 ribaunt ortalamaları ile turnuvayı tamamlarken, final maçında 14 sayı 8 ribaunt ile oynadı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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