Dünya Kupası'nın en hırçın takımı: Brezilya

Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar toplam 177 kırmızı kart gösterildi. En çok kırmızı kartla cezalandırılan ülke 11 ihraçla Brezilya olurken, kupa tarihindeki ilk kırmızı kartı ise 1974 yılında Türk hakem Doğan Babacan çıkardı.



TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA 2 KEZ KIZARDI



Türkiye Milli Takımı, katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında bugüne kadar 2 kez kırmızı kart gördü. Ay-yıldızlı ekibin 2002 Dünya Kupası'nda grupta Brezilya ile oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada, milli futbolcular Alpay Özalan ve Hakan Ünsal hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.



EN ÇOK KART 2006 ALMANYA'DA ÇIKTI



Turnuvalar baz alındığında, en çok kırmızı kartın gösterildiği organizasyon 2006 yılında Almanya'da düzenlenen kupa oldu. Hakemler bu turnuvada rekor bir sayıyla 28 kez kırmızı kartına başvurdu. 1950 Brezilya ve 1970 Meksika Dünya Kupası organizasyonlarında ise hakemler hiçbir oyuncuyu oyundan ihraç etme yoluna gitmedi.



TARİHİ İLK KART TÜRK HAKEMDEN GELDİ



Futbolun en büyük sahnesinde hakemlerin sarı ve kırmızı kart gösterme uygulamasına ilk kez 1970 yılında geçildi. Daha önceki yıllarda düzenlenen turnuvalarda hakemler, futbolcuları kart kullanmadan sözlü olarak oyundan ihraç ediyor veya uyarıyordu.



Kart uygulamasının başlamasının ardından Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartı 1974 yılında gösterildi. Almanya'da gerçekleştirilen 1974 Dünya Kupası'na davet edilen ilk Türk hakem olan Doğan Babacan, Almanya ile Şili arasında Berlin'de oynanan karşılaşmanın 67. dakikasında Şilili futbolcu Carlos Caszely'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu karar, kupa tarihinin ilk kırmızı kartı olarak kayıtlara geçti.



