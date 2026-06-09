Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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Dünya Kupası'nın en hırçın takımı: Brezilya

Bugüne dek düzenlenen 22 Dünya Kupası'nda toplam 177 kırmızı kart çıkarken, en çok ihraç edilen ülke Brezilya oldu.

calendar 09 Haziran 2026 12:47
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nın en hırçın takımı: Brezilya
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Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar toplam 177 kırmızı kart gösterildi. En çok kırmızı kartla cezalandırılan ülke 11 ihraçla Brezilya olurken, kupa tarihindeki ilk kırmızı kartı ise 1974 yılında Türk hakem Doğan Babacan çıkardı.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA 2 KEZ KIZARDI

Türkiye Milli Takımı, katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında bugüne kadar 2 kez kırmızı kart gördü. Ay-yıldızlı ekibin 2002 Dünya Kupası'nda grupta Brezilya ile oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada, milli futbolcular Alpay Özalan ve Hakan Ünsal hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

EN ÇOK KART 2006 ALMANYA'DA ÇIKTI

Turnuvalar baz alındığında, en çok kırmızı kartın gösterildiği organizasyon 2006 yılında Almanya'da düzenlenen kupa oldu. Hakemler bu turnuvada rekor bir sayıyla 28 kez kırmızı kartına başvurdu. 1950 Brezilya ve 1970 Meksika Dünya Kupası organizasyonlarında ise hakemler hiçbir oyuncuyu oyundan ihraç etme yoluna gitmedi.

TARİHİ İLK KART TÜRK HAKEMDEN GELDİ

Futbolun en büyük sahnesinde hakemlerin sarı ve kırmızı kart gösterme uygulamasına ilk kez 1970 yılında geçildi. Daha önceki yıllarda düzenlenen turnuvalarda hakemler, futbolcuları kart kullanmadan sözlü olarak oyundan ihraç ediyor veya uyarıyordu.

Kart uygulamasının başlamasının ardından Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartı 1974 yılında gösterildi. Almanya'da gerçekleştirilen 1974 Dünya Kupası'na davet edilen ilk Türk hakem olan Doğan Babacan, Almanya ile Şili arasında Berlin'de oynanan karşılaşmanın 67. dakikasında Şilili futbolcu Carlos Caszely'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu karar, kupa tarihinin ilk kırmızı kartı olarak kayıtlara geçti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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