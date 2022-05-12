Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Doncic: 'Türkiye maçında süre hatası var'

Doncic: "Türkiye maçında süre hatası var"

Slovenya'nın yıldız oyuncusu Luka Doncic, Milli Takımımız'a karşı yapılan kural hatasıyla ilgili yorum yaptı.

NBA'da Dallas forması giyen Slovenyalı yıldız Luka Doncic, Eurobasket 2022'de Türkiye'nin maruz kaldığı kural hatası ve turnuvada yaşanan aksaklıklarla ilgili konuştu.

Doncic açıklamasında, "Türkiye maçındaki süre hatasını ve Litvanya maçındaki teknik faul hatasını görüyorsunuz. Daha çok şey var. FIBA'nın bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok." sözlerini kullandı.

Eurobasket 2022'de B Grubu'nda mücadele eden Slovenya, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet alırken Doncic 14,7 sayı ve 3.3 ribaund ve 3,7 asist ortalamasıyla oynuyor.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Karadağ3201235223125
2Belçika320123222575
3Türkiye3201256243135
4İspanya3201277234435
5Gürcistan3102228252-244
6Bulgaristan3003255306-513
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