Doncic: 'Türkiye maçında süre hatası var'

NBA'da Dallas forması giyen Slovenyalı yıldız Luka Doncic, Eurobasket 2022'de Türkiye'nin maruz kaldığı kural hatası ve turnuvada yaşanan aksaklıklarla ilgili konuştu.



Doncic açıklamasında, "Türkiye maçındaki süre hatasını ve Litvanya maçındaki teknik faul hatasını görüyorsunuz. Daha çok şey var. FIBA'nın bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok." sözlerini kullandı.



Eurobasket 2022'de B Grubu'nda mücadele eden Slovenya, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet alırken Doncic 14,7 sayı ve 3.3 ribaund ve 3,7 asist ortalamasıyla oynuyor.



