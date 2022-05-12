Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Doncic'in rekoru, Slovenya'yı çeyrek finale taşıdı

Doncic'in rekoru, Slovenya'yı çeyrek finale taşıdı

EuroBasket 2022 son 16 turunda Slovenya, Belçika'yı 88-72 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

EuroBasket son 16 turunda Slovenya ile Belçika kozlarını paylaştı.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadeleyi Slovenya 88-72 kazanırken, Luka Doncic 35 sayı 4 ribaunt 5 asistle maçın yıldızlaşan ismi oldu. Belçika'da ise Pierre-Antoine Gillet'in 15 sayı 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

YİNE REKOR KIRDI

Sovenya'nın yıldız oyuncusu Luka Doncic, üst üste oynadığı üç maçta sırasıyla; Almanya'ya 36, Fransa'ya 47 ve Belçika'ya 35 sayı atarak son 31 yılda EuroBasket'te üç maç üst üste 30 sayı üst üste atmayı başaran ilk isim oldu.

Turnuvada çeyrek finale yükselen Slovenya, çeyrek finalde Ukrayna-Polonya maçının galibi ile karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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