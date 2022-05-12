Dirk Nowitzki'den Lorenzo Brown'a övgü

Almanya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Dirk Nowitzki, EuroBasket 2022'de şampiyonluğa ulaşan İspanya'nın kadrosunda önemli bir rol üstlenen gard oyuncusu Lorenzo Brown'a övgüler yağdırdı.



Brown'un takıma büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Nowitzki, "Lorenzo Brown çok zeki bir oyuncu. Asla acele etmiyor ve asla telaş yaşamıyor. Takımdaki herkesin doğru konumda olmasını sağlıyor ve büyük şutlarda isabet yakalıyor. Beni gerçekten çok şaşırttı. Uzatmalara giden Litvanya maçında da sorumluluk aldı ve hep doğru oyunu buldu, o gerçekten iyi bir oyuncu." dedi.



Lorenzo Brown, gösterdiği performansla EuroBasket'te en iyi 5'e seçilmeyi başarmıştı.



