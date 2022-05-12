Çeyrek finalde İspanya'nın rakibi belli oldu!

Büyük heyecana sahne olan EuroBasket'te Hırvatistan'ı 94-86 yenen Finlandiya, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. İşte detaylar...
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 94-86 yenen Finlandiya, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.
Mercedes-Benz Arena'daki müsabakada Hırvatistan ilk periyodu 21-20 önde tamamlamasına rağmen Finlandiya devreyi 45-43 üstün geçti. Üçüncü periyodu da 67-65 galip tamamlayan Finlandiya müsabakayı 94-86 kazandı.
Finlandiya, çeyrek final mücadelesinde 13 Eylül Salı günü İspanya ile karşılaşacak.
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