CANLI: Acun Ilıcalı konuşuyor

"CAMİA OLARAK KENETLENDİK"



"Yoğun gündem geçiriyoruz. Futbol takımımız sezona yavaş başlasa da şu anda iyi bir noktada. Camia olarak kenetlendik. Heyecanlıyız. Başarılı olmak istiyoruz. Mesaisi, konsantasyonu benim beklediğimden çok oldu. Kendi tercihimiz olduğu için söylenmek ayıp olur."



"HAYATIMDA HER ŞEY DEĞİŞTİ"



"Hayatımda her şey değişti, yaşam tarzım değişti. Normalde havada geçerdi benim hayatım. Bu beklemediğim bir durumdu ama gurur duyuyorum. Hayat tarzım komple değişti. Yeni bir dönem yaşıyorum, zor bir dönem. Değişik bir dönemdeyim."



"BENİM İÇİN GURUR"



"Çocukken aşık olduğum, çok maçına gittiğim, yanında olduğum takımımın bir yöneticisi olmak benim için bir gurur. Benim küçüklüğüm o kadar çok Fenerbahçe anısı ile dolu ki... Şimdi o takımın soyunma odasındayım, basın sözcüsüyüm, transfer görüşmesi yapıyorum. Benim için gurur bunlar. Çok mutluyum o yüzden."



"BU KADAR GÜZEL OLACAĞINI BİLMİYORDUM"



"Hayatımda hiç olmadığım bir ortam içerisindeydim. 20 yıldan fazladan tek karar vericiyim kendi işimde, tabii ki danışarak. Ama burada karar verici tek başıma ben değilim. Bu da bir sistemin içine adapte olmamı gerektiriyor. İlk zamanlarımı yaşıyorum ama bu kadar güzel bir yönetimle buluşacağımı bilmiyordum. Tanıdığım isimler vardı ama yeni tanıştığım insanlar da oldu. Yönetim kurulu toplantımız vardı geçen. Çok güzel bir atmosfer vardı. Çok mutlu günler geçiriyorum Fenerbahçe'de"



"KALBİ FENERBAHÇE İÇİN ÇARPAN BİRİSİYDİ"



"Bir parantez açmak istiyorum burada, benim için çok değerli bir isim Mehmet Dereli rahmetli oldu. Kalbi Fenerbahçe için çarpan birisiydi. 5 sene önce samimi olmuştuk, kötü bir hastalığa yakalandı. Fenerbahçe için o fedakarlıklarını hiç unutmayacağım. Psikolojik hasar da gördüm onu kaybedince. Toplantı odamıza onun adını verdik. Çok yakın birini kaybetmek çok üzücü. Mehmet Ağabeye bir kez daha rahmet diliyorum."



RANGERS MAÇI AÇIKLAMASI



"Hayal kırıklığı yaşadık, şanssızdık. Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol, oyunun kimyasını değiştirdi. Futbolda her zaman istediğiniz olmuyor. O yüzden üzgünüm. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Rangers da önemli ve güçlü bir takım. Avantajı alınca bunu kullanmasını bildi. Çok kötü bir skor oldu bizim için. Futbolda bu var. Perşembe rövanş var. Ben ümitliyim. Takımımızın kalitesine güveniyorum. İyi ve güçlü bir takımız biz. Rangers'tan daha güçlüyüz. Ama ikinci maçta erken gol atarsak çok şey değişir dedim ama hocamızın kafasında başka bir plan var. Konuştuk, Mourinho da turu geçmek çok istiyor. Türkiye'de en ileri giden Avrupa'da Fenerbahçe oldu."



"HERKES PERŞEMBEYE KONSANTRE"



"Bizim açımızdan Avrupa'daki istikrarımız bence önemli. Yine güzel bir yere geldik. Yine martta oynuyoruz. Gurur verici. Herkes perşembeye konsantre şu anda."



"ÜMİDİMİZ AZ DERDİM"



"Kendi futbol gözümle şöyle anlatayım, İtalyan takımına 2-0 kaybetsek ümidimiz az derdim. Ama bu İngiliz ekolünden bir takım. İskoç takımları sonuç itibariyle kapanayım ruhunda değil. Bu bizim için bir avantaj olabilir. Kafamda onların kapanacağını düşünmüyorum. Onun da bizim için şans olacağını düşünüyorum."



"DJIKU'NUN ATILMASINI ANLAYAMADI"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100'de Ersin Düzen'e canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını canlı aktarıyoruz."Yoğun gündem geçiriyoruz. Futbol takımımız sezona yavaş başlasa da şu anda iyi bir noktada. Camia olarak kenetlendik. Heyecanlıyız. Başarılı olmak istiyoruz. Mesaisi, konsantasyonu benim beklediğimden çok oldu. Kendi tercihimiz olduğu için söylenmek ayıp olur.""Hayatımda her şey değişti, yaşam tarzım değişti. Normalde havada geçerdi benim hayatım. Bu beklemediğim bir durumdu ama gurur duyuyorum. Hayat tarzım komple değişti. Yeni bir dönem yaşıyorum, zor bir dönem. Değişik bir dönemdeyim.""Çocukken aşık olduğum, çok maçına gittiğim, yanında olduğum takımımın bir yöneticisi olmak benim için bir gurur. Benim küçüklüğüm o kadar çok Fenerbahçe anısı ile dolu ki... Şimdi o takımın soyunma odasındayım, basın sözcüsüyüm, transfer görüşmesi yapıyorum. Benim için gurur bunlar. Çok mutluyum o yüzden.""Hayatımda hiç olmadığım bir ortam içerisindeydim. 20 yıldan fazladan tek karar vericiyim kendi işimde, tabii ki danışarak. Ama burada karar verici tek başıma ben değilim. Bu da bir sistemin içine adapte olmamı gerektiriyor. İlk zamanlarımı yaşıyorum ama bu kadar güzel bir yönetimle buluşacağımı bilmiyordum. Tanıdığım isimler vardı ama yeni tanıştığım insanlar da oldu. Yönetim kurulu toplantımız vardı geçen. Çok güzel bir atmosfer vardı. Çok mutlu günler geçiriyorum Fenerbahçe'de""Bir parantez açmak istiyorum burada, benim için çok değerli bir isim Mehmet Dereli rahmetli oldu. Kalbi Fenerbahçe için çarpan birisiydi. 5 sene önce samimi olmuştuk, kötü bir hastalığa yakalandı. Fenerbahçe için o fedakarlıklarını hiç unutmayacağım. Psikolojik hasar da gördüm onu kaybedince. Toplantı odamıza onun adını verdik. Çok yakın birini kaybetmek çok üzücü. Mehmet Ağabeye bir kez daha rahmet diliyorum.""Hayal kırıklığı yaşadık, şanssızdık. Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol, oyunun kimyasını değiştirdi. Futbolda her zaman istediğiniz olmuyor. O yüzden üzgünüm. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Rangers da önemli ve güçlü bir takım. Avantajı alınca bunu kullanmasını bildi. Çok kötü bir skor oldu bizim için. Futbolda bu var. Perşembe rövanş var. Ben ümitliyim. Takımımızın kalitesine güveniyorum. İyi ve güçlü bir takımız biz. Rangers'tan daha güçlüyüz. Ama ikinci maçta erken gol atarsak çok şey değişir dedim ama hocamızın kafasında başka bir plan var. Konuştuk, Mourinho da turu geçmek çok istiyor. Türkiye'de en ileri giden Avrupa'da Fenerbahçe oldu.""Bizim açımızdan Avrupa'daki istikrarımız bence önemli. Yine güzel bir yere geldik. Yine martta oynuyoruz. Gurur verici. Herkes perşembeye konsantre şu anda.""Kendi futbol gözümle şöyle anlatayım, İtalyan takımına 2-0 kaybetsek ümidimiz az derdim. Ama bu İngiliz ekolünden bir takım. İskoç takımları sonuç itibariyle kapanayım ruhunda değil. Bu bizim için bir avantaj olabilir. Kafamda onların kapanacağını düşünmüyorum. Onun da bizim için şans olacağını düşünüyorum."

"Hakemlerle ilgili problem yaşamayan hoca azdır. Hakemlerle problem yaşamak başka bir şey, problemin genel olduğunu düşünmemiz başka bir şey. Mourinho, İngiltere'de herhangi bir takım için ayrıcalık gördüğünü söyledi mi? Türkiye'de hakemlerin geneli ile ilgili bir problem olduğu gerçek."



"MOURINHO EFEKTİ DEDİĞİMİZ BU"



"Dzeko birinci forvetimizdi, En-Nesyri geldi. En-Nesyri'nin ilk forvet olacağı düşünüldü. Dzeko ile uyum sağlayınca beraber kullanmak istedi hocamız. O yüzden sistemi değiştirmek zorunda kaldı. O sistemi değiştirdik sonra takım daha iyi oynadı, yükselmeye başladı performans. O yüzden Mourinho zaten. Aklı başında herkesin saygı duyması gereken, büyük takıma yakın kupası var, bu kupalara tesadüf diyebilecek biri mi var mı aramızda? Baştan geldi, baktı, inceledi, Türkiye Ligi'ni anladı. Türkiye'de taktiği değiştirdi."



"İSTEDİĞİMİZ TRANSFERLERİN HEPSİNİ YAPTIK"



"Devre arası transferleri çok güzel oldu bence. İstediğimiz transferlerin hepsini yaptık. Taraftarımız iyi bilsin, hedefledik, bunlar olsun dedik, bu isimler olsun dedik. Nokta transferi yaptığımızı düşünüyorum. Bu dönem beni felç etti. Talisca için 30 tane video konferans yapmışımdır. Çok zor bir süreç oldu. Skriniar konusunda Ali Koç farkını dibine kadar hissettim. Skriniar transferi başkanımızın transferidir. PSG'nin başkanı ile Ali Koç'un arkadaşlığı başka bir boyut, o transferde kulübü kolay bir şekilde organize eden ve transferi bir anca hayata geçiren başkanımızdır. 1.5-2 günde bitirdik o transferi çok rahat bir şekilde."



"NAPOLI, MAXIMIN'I GÜNLERCE İSTEDİ"



"Diego Carlos, çok önemli bir transfer. Fazlasını da almıştık aslında. İyi oynuyor diye övdüğüm Maximin'e İtalyan lideri talip oldu. Bu oyuncu Türkiye'de değil miydi, transfer teklifi aldı, aldığı takım Napoli. Osimhen'in eski takımı yani. Napoli, günlerce bizi baskı altına altı ve ne istiyorsanız yapalım dediler. Ciddi bir rakam teklif ettiler. Onun gideceğini düşünerek Mimovic'i aldık. Mario ve Okan'dan bana geldi. Başkanımıza söyledim ve o da inandı. O transferi de bitirdik. O transferde de uçağı yoldan döndürdük! Çocuk bizi bir duydu, "Ne Fenerbahçe mi!" dedi. Bu yüzden gurur duyuyorum. Başka bir takıma gidiyordu. Fenerbahçe varsa ben gitmem dedi. O süreç de güzel geçti. Güzel transferler yaptık."



"TUTA'DA SORUN OLUNCA CARLOS'U ALDIK"



"Tuta ile görüştük. Eşi yeni doğum yapmıştı. O yüzden gelmek istemedi. Ama alternatifler vardı. Skriniar birdi. Carlos ve Tuta vardı. Tuta'da sorun olunca Carlos'u aldık."



CENK TOSUN TRANSFERİ



"Evet, doğru. Gidiyor diyemem, teklif var. Cenk, kaliteli bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Cengiz Ünder'in Amerika'da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Üzülerek, kabule etmek zorunda kaldık. Cenk'te de aynı durum geçerli. Sezon sonuna kadar kiralık olabilir."



"YUSUF 20 MİLYON EURO OLDU"



"Yusuf Akçiçek için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra bir mesaj geldi İngiltere'den, "Bugün 20 milyon oldu" diye. Satmayı düşünmüyoruz."



"HOCA 3 İSTEDİ, BİZ 5 ALDIK"



"En-Nesyri'yi savundum diye eleştiriler aldım. Ondan sonra başkanımız Oğuz Aydın için aynı eleştirileri aldı. Bunlar futbolun bir tarafı ama mahcup olmadığımız için çok mutluyum. Transferlerimiz ilk 11'e sığmıyor. Amrabat, Oğuz Aydın, Kostic. Çok iyi transferler yaptık. En beğenilmeyen Maximin'i Napoli istedi. Kışın da aynı şekilde. Hocamız 3 istedi, biz 5 aldık. Hocamız da neden böyle istiyor, o da kulübü düşünüyor."



"TALISCA'DAN ÇOK ÜMİTLİYİZ"



"Talisca sezon başında kamp yapmadı. 1-1.5 da oynamamıştı. Talisca'dan çok ümitliyiz."



JOSE MOURINHO'NUN PFDK SEVKİ



"Açıkçası bu son sevki hiç anlamadım. Kendisinin İngilizce kullandığı bir cümle, belki tercümedeki yanlış ifadeden değişmiş olabilir. Başından geçen bir olayı anlatıyor. Türkiye'de yaşadığı bir olayı anlatıyor dış basına. Bununla ilgili niye sevk oldu, şaşkınım. Onu anlamadım."



"BARIŞ ALPER BİR GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI"



"Derbi sonrası da yayına bağlanmıştım. Bazı şeyleri söylemek zorundayım. Eray Bey benimle ilgili konuşmuş, onlara cevap vermek zorundayım. Şunu deseler, "Mourinho, kaba bir laf etti, bu söz söylenmez, yakışmadı" deselerdi bunun tutar bir tarafı var. Ama Galatasaray tarafı, olayları bir yere taşıma derdinde. O zaman da olmuyor!"



"Barış Alper için çok üzüldüm. Haber bekliyorum. Galatasaraylı bir yorumcu, ülkeden dışarı gönderilsin falan dedi Manaj için. Yunus hepimiz içeride ağlıyoruz dedi, belki sezon sonunda oynayamayacak dedi. Barış Alper, bir hafta sonra sahaya çıktı. Zaten olay kötü, senin bunu bir yere taşımana gerek yok. O zaman olmuyor."



"Mourinho, "Maymun gibi zıpladı" dediğinde ırkçılık yapmıyor. Bu adamın hiçbir zaman alakası olmadığını hiç mi görmediniz! Yok böyle bir şey. 4 maçlık bir ceza. Ne yaptı, hakem odasına gitti. Türk hakeme sitem etmiş. Başka bir hakem tehdide uğradığında bunları yazmıyor mu? Kadir Sağlam, raporuna yazmış. "Berbat ederdiniz" hakaret değil orada. Ama başka taraftaki hakem, kendisiyle ilgili konuşmaları rapor etmiyor, o hakem rapor ediyor. Oradan ceza geliyor. O son sevke de anlam veremedik."



"İNSANLAR GALATASARAY YÖNETİMİYLE DALGA GEÇTİ"



"Eray Bey sağ olsun, o da açıklamalarında olayı bir yere taşımayı seviyor. Bir yerden bir hikaye çıkarmayı seviyor. Siz Türkler demiş Mourinho, Mourinho'nun böyle bir ifadesi var mı, siz hiç gördünüz mü? Ben bir kere bile böyle bir sözünü görmedim. Buradan da mı ırkçılık çıkacak! Maymun dendi, Drogba çıktı! Bunun ötesi yok! O gün de uyardım Avrupa'ya taşımayın diye, insanlar Galatasaray yönetimiyle dalga geçti. Hiç destek gördün mü sen? Bir kişi çıktı mı? Futbolcular destek çıktı, bir kişi ırkçı dedi mi?"



"Olmuyor o zaman! Bu adam, "Siz Türkler hiç" demiyor. Futbolu biz de eleştiriyoruz. Biz de mi ırkçıyız? Siz Türkler demiyor, bizi aşağılamıyor. Futboldaki garipliklere itiraz ediyor! Yabancı VAR geldi ya, demek ki sorun var ki yabancı VAR gelmiş. Biz sahada da istiyoruz şimdi. Bununla ilgili eleştiride bulunmuş. Bunu da anlamadım."



"GALATASARAY YABANCI HAKEM KONUSUNDA NE İSTİYOR?"



"İllegal siteden paranın yarısını aldığını canlı yayında açıkladı mı, paranın yarısını aldık dedi. Sonra da sayın başkan biz almadık dedi. Benim başıma gelenleri biliyorsunuz. Ama böyle bir konuda, aldık diyen var, almadık diyen var. İkisi de yönetici, biri başkan. Almışlar mı? Sayın başkan hiç almadık dedi. Ben öyle biliyorum, yanlışsa özür diliyorum, ben öyle biliyorum ama. Şu noktadayım, bunlarla ilgili bir şey kamuoyunda gündeme gelmiyor, geliyorsa hemen söndürülüyor."



"DIŞARIDAN ALDIĞIM MAÇTA REKLAM VAR"



"Benim dışarıdan aldığım maçta, arka tarafta reklam var, o her yerde manşet Acun! Ben ne yaptım, milli maç yayınladım, arka tarafta illegal şey var, sahanın içinde var, bununla ilgili her yerde manşet var! Ben ne yapabilirdim? Dışarıdan aldım maçı, hiçbir şeye karışmadım. Ben şu konuda açıkçası şunu sormak istiyorum, bu konular konuşulmuyor, belli bir kesim beni hedef almış, yargı sürecine taşındı iş. Yargı sürecinde olması zaten bir olayın suç olduğunu ispat etmez. Devamında karar verilir."



"Benim için yapılan suçlama, yayıncı olarak bunu verdin diyor. Yayıncı olarak suçlama var. 5-6 kanal birden bunu yapmak zorunda kalıyoruz yurt dışında aldığımız için. 5 kanal aynı zorunluluğu yaşıyor. Mecburen bunlar geçiyor, bir şey yapamıyoruz. Benim de savunmam bu. Buradan bir insan benim bahisle lanse edilmeye çalışmam başka bir niyet."



"Biliyordum her türlü iftiranın olacağını ama buradan beni bahisle birleştirmek komedi! Maçı aldığım yer UEFA. Yapacak bir şey yok. Bu yüzden hem yargıya güveniyorum. Benim için şöyle sorun değil, başka bir şey yapmadım. Bahis şirketi ile anlaşma yaptı, paranın yarısını aldı diye bir şey çıkarsa buradayım ama çıkamaz çünkü yapmadım."



"ÇOK SALDIRI OLACAĞINI SÖYLEDİLER"



"Yönetici olurken bana çok saldırı olacağını söylediler. Başkanımız da söyledi bunu. Benim için Hull City'de dopingli oyuncu çıktı diye haber vardı geçen. Adam bir yıl önce kullanmış, bizde değil o zaman. Onun davasından ceza almış. Ama haber nasıl veriliyor? O iddia, bu iddia, her hafta yeni bir iddia... Bu haftanın iddiası ne diyorum artık!"



"BU KADAR İFTİRAYI BİR ARADA GÖRMEDİM"



"Türkiye'ye bakışı, bence Türkiye'ye aşık oldu diyebilirim. Ülkemizi çok seviyor. Keyfi yerinde, bizimle olmaktan mutlu. Gelmeden önce Galatasaray ile oynadığımız maçı seyretmişti. Djiku'nun neden atıldığını anlamamıştı. O zaman da söylemiştik hakemler konusunda sıkıntı olduğunu söyledi. Ondan sonraki görüşmemizde şaşırdığını söyledi. Hakem performanslarının kötü olduğunu ve hazır olması gerektiğini söyledik. Çok şaşırdı şaşkın gözlerle seyrettiği gerçeği var. Çok haksız bulmuyorum. Türk futbolunda hakemlerle ilgili ciddi soru işaretleri var. Onun dışında Türkiye'ye her geçen gün adapte oluyor.""Yabancı VAR'ı ilk biz istedik dediler karşı taraftan. Saygı duyuyorum. Bizim gücümüz olsa zaten eylülde getirirdik. Yabancı VAR'la ilgili bir açıklama var Galatasaray'dan, yabancı VAR adalet için değil ayrıcalık için diyorlar. Hırsız diyorlar, ben bunu anlıyorum. Yabancı VAR, ayrıcalık istemek için varmış bizim için. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Fenerbahçe - Rizespor maçında iki tartışmalı pozisyon var. Kırmızı kart gören oyuncu hakeme bir şey söylediği için kırmızı kart gördüğünü kabul etti. Tartışılacak bir şey yok. Onu koy cebine. İkinci pozisyon penaltı pozisyonu. Herkes penaltı dedi buna da, güreşiyorlar, Şampiyonlar Ligi'nde de verdiler. Galatasaray, bu iki pozisyon üzerine açıklama yapıyor. Hakem hatası olabilir. Bu açıklamanın yapıldığı maçta, ikisi de doğru karar. Yabancı VAR'ı da istemiyoruz diyorlar!Beşiktaş ve Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum. Galatasaray, yabancı hakem konusunda ne istiyor?""Bir futbol kulübü, yabancı VAR isteyip, yabancı hakem konusunda yerli hakem mi isteyecek? VAR'daki hakemi yabancı isteyen, yerli mi ister orada? Bu açıklamayı yapan takım, yabancı VAR istemişsin, hırsız diyorsun. Ben anlamadım. Yabancı VAR'ı mı biz bağladık, benim zekam yetmiyor! Sen istemiştin! Ne sorulsa muhalefet var, ne istediği belli değil. Niye, duruma göre pozisyon alıyorlar.""Federasyon geç kaldı. 8 puan fark oldu yerli VAR'la. Ondan sonra geldi yabancı VAR. Yabancı VAR geldi, puan farkı şu anda dört. Yabancı hakemler gelmezse, Türk hakemleriyle devam ederse, biz etki altında kaldıklarını düşünüyoruz ve çok karamsarız!""Eray Bey'in takımı daha maç kaybetmemiş! Şu çok komik, bu kadar sarı kart verilmemiş diyorum, biz bu kadar kart gördük diyorlar. Kart görmen değil konu. Kart verilmemesi başka bir şey konu. Bu kadar kart görülmedi diyorum, burada biz de bir kart verilmemiş. O kadar vicdansızlık var ki...""Galatasaraylı yöneticiler hiç bizim lehimize hata oldu dedi mi? Ben Trabzonspor maçından sonra söyledim. Benim kafamda tilki dönmüyor. Kafamızda ne varsa onu söylüyoruz. Biz lehimize hata istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Yerli hakemlerin baskı altında kaldığını düşünüyoruz. O yüzden yabancı hakem istiyoruz. Yabancı hakem geldi, güzel bir maç yönetti ve gitti. Herkes açıklama yaptı. Trabzonspor, Beşiktaş, biz istiyoruz.""İçerideki maça da (Galatasaray kupa) yabancı hakem istiyoruz, Beşiktaş maçına da istiyoruz. Adalet istiyoruz biz.""Türk hakemleri ile şampiyon olamayız diyor musunuz?""Biz şöyle diyoruz, tek bir hata şampiyonu belirleyebilir. 20. dakikada yerli hakem bizi 10 kişi bıraktı Rams Park'ta. 20. dakikada kırmızı kart gösteriyor adam, 70 dakika en kritik maçta 10 kişi oynadım ben. Arda Kardeşler, bizden sonra devam etti. Ondan sonra ilk derbi maçı Galatasaray - Beşiktaş maçı oldu. Ne yaptı, 8 sarı, 2 kırmızı kartı vermedi. Aynı hakem. 11 hakem de aynı şeyi söylüyor. Nasıl güvenelim şimdi? Bunun mantığı var mı, niye güvenelim?""Derbide tek tartışmalı pozisyon (Mario Lemina) var. O benim için önemli değil. Mariborlu diye bu konuyu sıcak tutanlar, Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı olduğu bilinmeyen hakemlerin maç yönetmesi konusunda niye sessizler? Niye bilmiyoruz? Mariborlu hakem delikanlı gibi açıklamış, Maribor maçı yönetmiyor. Niye Türkiye'de hakemlerin tuttuğu takımlara bakılmıyor?""90 milyona dayanmış bir ülkede hakem mi bulamayacağız? Buna itiraz edip, Mariborlu hakem diye bundan kriz çıkartıp, 3 gün boyunca ülkeyi sallayanlar Fenerbahçeli hakem diyorlar, yönetmesin! İstemiyoruz böyle bir şey! Bu hakemler çekilsin önce bir.""Bosnalı hakem gelse, o zaman Bosnalı hakem getirseler, Dzeko'nun milletinden olsa ne diyecektik? Bu hassasiyet zaten gösterilmiş. Bununla ilgili konuşulması bir ayıptır. Ben Maribor'un sahibiyim, hakem de Mariborlu, ben altı ay önce kulübü almışım, buradan hakemi mi bağladık! Ne ilgisi olabilir? Ben Twitter'da gördüm.""En başından bu yana duruşumuz belli. Yabancı hakem geldi ve herkes açıklama yaptı istiyoruz diye. Burada federasyonun bir şeyi deneyip, başarılı olduktan sonra tekrar uygulamak istemesi dünyanın en doğal şeyidir. Tek beğenmeyen var, Okan Hoca. Onun yorumu, bir şey diyemem.""Aynı maçta bir Galatasaraylı oyuncuya sordular, Osimhen'e sordular, hakem gayet iyiydi dedi. Maçta oynayan beğendi. Okan Hoca beğenmedi. Onun görüşü ama onun dışında beğenmeyen çıkmadı. Trabzonspor ve Beşiktaş da beğendi ve aynı hakemi istedi. Türk futbolunun geneli beğendi. Bunlar zaten üst düzey hakemler. Bizim görüşümüz, şampiyonluğa oynayan takımların lig sonuna kadar maçlarını yabancı hakem yönetmesi. Biz yabancı hakem istiyoruz, bizim duruşumuz en başından beri belli!""Eray Bey ittirildi, ittiriliyor diyor. Hakemler ittiriyor olsa, niye yabancı hakem istemiyorlar diye onu sorayım. Çok komik bir şey yaşandı bu sene, hakem hatalarında İbrahim Bey açıklama yaptı. Gelsin yabancı hakem baksın dedi. Bunları sayıyorlar, o verilmedi, bu verilmedi, hadi gel bakalım desen zaten gelmiyorlar! Kime göre verilmedi, neye göre? Bunları iddia edip, kenara çekileceğinize, yabancı hakem gelsin ve baksın dediler, biz de aynı şeyi söyledik.""İbrahim Bey ile diyaloğa başladık. Günü, hakemi ve tarihi belirledik. Her şey belli. Ben de açıklama yaptım. Burada bir yanlış var mı, burada bir yanlış görüyor musun? İsimler karşılıklı konuşuldu. Bu gizli bir operasyon muydu, ben bu konuyla ilgili genel bir bilgi verdim. Gazeteciler bana sorduğu için açıklama yaptım.""Ben bunu dedim diye vazgeçtiler. Ben niye önceden duyurmuşum, ne var bunda? Önceden duyurdum. Siz de olumlu döneceğinizi size yakın gazetecilerden öğrendik. Sen bunu nasıl açıklarsın, ben küstüm yokum. Hiçbir şekilde gelme durumları yok! Acun Ilıcalı kanal kanal geziyor dedi Eray Bey, ben onun üzerine bağlandım. Ondan önce 1-1.5 önce bir programa katılmışım. Kanal kanal geziyor diyorlar.""Galatasaray maçından sonra burada ne zaman 5 sarı kart gördüler dedim? Burada (Rams Park) dedim, Eray Bey burada görülen sarı kartlardan bahsediyorum. Bütün bahsettiklerim orayla ilgili. Ben 9'u 15'i yapamam. Rams Park'ta görmediniz demek istiyorum.""Davinson Sanchez'e Beşiktaş maçında 4 sarı kart vardı, ikisini verse kırmızı kart. Eyüpspor maçı varken, iki ayağıyla rakip futbolcunun ayağına bastı mı, herkes kırmızı kart dedi mi, Immobile'nin düşürülmesine herkes kırmızı kart demedi mi? Biz onları söylüyoruz, onlar Fenerbahçe hiç kırmızı kart görmedi diyorlar. Bizim lehimize hiç hata yapılmadı demiyoruz! Dengesizlik var diyoruz. Bütün konu bu. Galatasaraylı yönetici, bizim lehimize hata yapıldı dedi mi hiç? Onlarda öyle bir sistem yok!""Galatasaray - Trabzonspor maçında 90. dakikada bariz ofsaytı verse maç bitecek zaten. O bayrağı hiç kaldırmadı, orada bir faul oldu, gol oldu. Hep böyle aynı filmi defalarca görüyoruz. Biz bu filmi görmek istemiyoruz. Trabzonspor da görmek istemiyor. Bugün Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarların da herkesin istediği yabancı hakem. Bu bizim isteğimiz değil. Kimse böyle göstermeye çalışmasın.""Kulüpler Birliği'nde herkes yabancı VAR'a evet dedi, öyle geldi. Konuyu manipüle ediyorlar, biz istediğimizde olmuyor. Biz kızmıyor muyuz federasyonumuza. Yabancı VAR konusunda en son bir süre konuşmadım. Karar aldık, mutlaka görülecektir dedik, görüldü ve yabancı VAR geldi. Huzur geldi.""Çok büyük bir tehdit altındayız. Genç hakemler baskı altında, bir kısmı el çektirildi. Niye yabancı hakem getirip rahatlamıyoruz?""Ben de federasyon başkanı olsam, ben de eleştiri alırım. Her kararı beğenmiyoruz. Hocamıza gelen cezayı beğenmiyoruz. Her kararı beğenmek zorunda değiliz. Ama genel olarak bakarsak, çok önemli bir ilk oldu yabancı hakem. Uzun zaman sonra ilk defa derbi huzurlu geçti. En gerilimli derbinin enerjisini düşürdü. Gelecekle ilgili federasyonun takdiridir. Bizim görüşümüz belli.""Fenerbahçeli hakem benim maçıma niye verilsin, biz de istemiyoruz. Türkiye'deki gerilimin yüzde 80'i hakemlerin kötü niyetli olması üzerine, futbol o yüzden düşünülemiyor. İngiltere'de hakemler konuşulmuyor, Almanya'da hakemler konuşulmuyor. Öyle bir iddia yok çünkü herkesin tuttuğu takım belli, bizde değil.""Hakemler hata yapamaz demiyoruz, yabancı hakem de hata yapabilir diyoruz ama hataların dağılımını beğenmiyoruz. O yüzden iddiamız hakemlerle ilgili negatif. Hakemlerin kafasının rahat olmadığını söylüyoruz. Bizim hakemlerden yakınmamızın nedeni, onların kafalarının net olduğunu düşünmüyoruz.""Ben orada şunu merak ettim, ne rahatsız etti Galatasaray'ı? Meraktan soruyorum, yarıda kalmış bir maç var ve ülkede infial olmuş, maçtan sonra yine bizim aleyhimize açıklama var, en güldüğüm konulardan biri. Galatasaray maçında oyuncu yere atıyor kendisini, hakem kanmış ve penaltı vermiş, sonra takım sahadan çekilmiş.""Bizim maçtan sonra hırsızlar diye açıklama yapmışlar, o zaman bizim de açıklama yapma hakkımız olmaz mı? Burada biz niye bir anda özne olduk? Kendisini yere atan Mertens, penaltıyı veren hakem, sahadan çekilen Adana Demirspor. Federasyon da bununla ilgili açıklama yapmış.""Ben şimdi, işin detayına girmek zorunda değilim. Bundan rahatsız olacak ne var? Olayın şeffaflığını göstermişler. Bizi çok ilgilendiren bir konu da değil. Galatasaray ile ilgili olan iddialar gündemde bir şekilde sorulmuyor, hiçbir şekilde konuşulmuyor.""Her gün iftira, iddia! Beni hayatımda en mutlu eden şey, deplasmana gidiyorum, Anadolu kulüplerinin deplasmanına gidiyorum, 1500 kişiye sarılıp, 1500 fotoğraf çektirip ayrılıyorum oradan. Gittiğim her yerde o sevgiyi görüyorum. Sokakta tur atmaya kalksam, herkesten o sevgiyi görüyorum. O beni güçlü hissettiriyor. Ama hayatımda bu kadar iftirayı bir arada görmedim. Fenerbahçe yöneticiliği için baş koydum, bütün iddialar yönetici olduğumdan bu yana!""Hakkımdaki suçlamaların başka bir şey olma sebebi (Fenerbahçe yöneticiliği) yok. 5 ay önceye kadar hiç böyle bir suçlama yok, bir anda her türlü iftira ve iddia. Hull City'yi batırdı diye haber çıkıyor, Hull City'nin borcu zaten bana. Negatif bir haber üretme diye bir sistem karşımda, her gün karalanma karşımda! Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra Fenerbahçe ile ilgili şeyleri de bana yıkma durumu var.""Adana Demirspor maçında bizim için organizasyon dediler! Planlandı, organize dendi. Planlandıysa Mertens'i biz mi organize ettik? Oyuncu kendisini yere atıyor, onu bize bağlıyorsunuz, onu biz mi ayalardık? Bu tip suçlamaların hepsi her gün karşılaştığım gerçekler. Altı ay öncesine dönelim, ben soruyorum ne zaman benimle ilgili bir iddia oldu, ben hiç hatırlamıyorum.""Fenerbahçe benim aşkım. İnsan aşık olduğu zaman, yaptığı her şey ona güzel ve kolay gelir. Başıma gelenleri anlatıyorum ama bir yandan da gurur duyuyorum. Fenerbahçelilerin bana destek vermesi benim için her şeye bedel. Bugün daha mutlu, inançlıyım. Demek ki bir şeyleri değiştiriyoruz ki bu kadar saldırı var!"