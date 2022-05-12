Avrupa Basketbol Þampiyonasý'ný en çok kazanan ülke SSCB

Þampiyona Altýn Gümüþ Bronz 1935 Letonya Ýspanya Çekoslovakya 1937 Litvanya Ýtalya Fransa 1939 Litvanya Letonya Polonya 1946 Çekoslovakya Ýtalya Macaristan 1947 Sovyetler Birliði Çekoslovakya Mýsýr 1949 Mýsýr Fransa Yunanistan 1951 Sovyetler Birliði Çekoslovakya Fransa 1953 Sovyetler Birliði Macaristan Fransa 1955 Macaristan Çekoslovakya Sovyetler Birliði 1957 Sovyetler Birliði Bulgaristan Çekoslovakya 1959 Sovyetler Birliði Çekoslovakya Fransa 1961 Sovyetler Birliði Yugoslavya Bulgaristan 1963 Sovyetler Birliði Polonya Yugoslavya 1965 Sovyetler Birliði Yugoslavya Polonya 1967 Sovyetler Birliði Çekoslovakya Polonya 1969 Sovyetler Birliði Yugoslavya Çekoslovakya 1971 Sovyetler Birliði Yugoslavya Ýtalya 1973 Yugoslavya Ýspanya Sovyetler Birliði 1975 Yugoslavya Sovyetler Birliði Ýtalya 1977 Yugoslavya Sovyetler Birliði Çekoslovakya 1979 Sovyetler Birliði Ýsrail Yugoslavya 1981 Sovyetler Birliði Yugoslavya Çekoslovakya 1983 Ýtalya Ýspanya Sovyetler Birliði 1985 Sovyetler Birliði Çekoslovakya Ýtalya 1987 Yunanistan Sovyetler Birliði Yugoslavya 1989 Yugoslavya Yunanistan Sovyetler Birliði 1991 Yugoslavya Ýtalya Ýspanya 1993 Almanya Rusya Hýrvatistan 1995 Yugoslavya Litvanya Hýrvatistan 1997 Yugoslavya Ýtalya Rusya 1999 Ýtalya Ýspanya Yugoslavya 2001 Yugoslavya TÜRKÝYE Ýspanya 2003 Litvanya Ýspanya Ýtalya 2005 Yunanistan Almanya Fransa 2007 Rusya Ýspanya Litvanya 2009 Ýspanya Sýrbistan Yunanistan 2011 Ýspanya Fransa Rusya 2013 Fransa Litvanya Ýspanya 2015 Ýspanya Litvanya Fransa 2017 Slovenya Sýrbistan Ýspanya

41. Erkekler Avrupa Basketbol Þampiyonasý finalleri yarýn oynanacak maçlarla baþlayacak. Daðýlan SSCB, bu þampiyonada en fazla kupa kazanan takým olma unvanýný sürdürüyor.Ýlki 1935 yýlýnda Cenevre'de düzenlenen ve Letonya'nýn kupayý kazandýðý Avrupa Þampiyonasý'nda, SSCB 14 kez birincilik kürsüsüne çýktý.1957 ile 1971 yýllarý arasýnda yapýlan 8 kupayý da üst üste kazanan SSCB, ulaþýlmasý güç bir rekoru da elinde bulunduruyor.SSCB gibi daðýlan Yugoslavya, Avrupa Þampiyonasý'nda en fazla kupa kazanan ikinci ülke oldu.Þampiyonada 8 kez birincilik elde eden Yugoslavya, SSCB'nin ardýndan kupayý en fazla kazanan 2. takým durumunda bulunuyor.Son Avrupa Þampiyonasý'nda kupayý müzesine götüren ülke Slovenya oldu.Slovenya, 2017 yýlýnda Türkiye, Finlandiya, Ýsrail ve Romanya'nýn ev sahipliðinde düzenlenen organizasyonda final maçýnda Sýrbistan'ý yenerek kupaya uzandý.Avrupa Þampiyonasý tarihinde Litvanya ve Ýspanya üçer, Yunanistan ve Ýtalya ikiþer, Letonya, Çekoslovakya, Mýsýr, Macaristan, Almanya, Rusya ve Fransa da birer þampiyonluk yaþadý.Avrupa Basketbol Þampiyonasý tarihinde ilk 3'e giren ülkeler þunlar: