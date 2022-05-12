Avrupa Basketbol Þampiyonasý'ný en çok kazanan ülke SSCB

41. Erkekler Avrupa Basketbol Þampiyonasý finalleri yarýn oynanacak maçlarla baþlayacak. Daðýlan SSCB, bu þampiyonada en fazla kupa kazanan takým olma unvanýný sürdürüyor.
Ýlki 1935 yýlýnda Cenevre'de düzenlenen ve Letonya'nýn kupayý kazandýðý Avrupa Þampiyonasý'nda, SSCB 14 kez birincilik kürsüsüne çýktý.
1957 ile 1971 yýllarý arasýnda yapýlan 8 kupayý da üst üste kazanan SSCB, ulaþýlmasý güç bir rekoru da elinde bulunduruyor. - Yugoslavya ikinci sýrada
SSCB gibi daðýlan Yugoslavya, Avrupa Þampiyonasý'nda en fazla kupa kazanan ikinci ülke oldu.
Þampiyonada 8 kez birincilik elde eden Yugoslavya, SSCB'nin ardýndan kupayý en fazla kazanan 2. takým durumunda bulunuyor. - Son þampiyon Slovenya
Son Avrupa Þampiyonasý'nda kupayý müzesine götüren ülke Slovenya oldu.
Slovenya, 2017 yýlýnda Türkiye, Finlandiya, Ýsrail ve Romanya'nýn ev sahipliðinde düzenlenen organizasyonda final maçýnda Sýrbistan'ý yenerek kupaya uzandý.
Avrupa Þampiyonasý tarihinde Litvanya ve Ýspanya üçer, Yunanistan ve Ýtalya ikiþer, Letonya, Çekoslovakya, Mýsýr, Macaristan, Almanya, Rusya ve Fransa da birer þampiyonluk yaþadý. - Avrupa Þampiyonasý'nda dereceye girenler
Avrupa Basketbol Þampiyonasý tarihinde ilk 3'e giren ülkeler þunlar:
|Þampiyona
|Altýn
|Gümüþ
|Bronz
|1935
|Letonya
|Ýspanya
|Çekoslovakya
|1937
|Litvanya
|Ýtalya
|Fransa
|1939
|Litvanya
|Letonya
|Polonya
|1946
|Çekoslovakya
|Ýtalya
|Macaristan
|1947
|Sovyetler Birliði
|Çekoslovakya
|Mýsýr
|1949
|Mýsýr
|Fransa
|Yunanistan
|1951
|Sovyetler Birliði
|Çekoslovakya
|Fransa
|1953
|Sovyetler Birliði
|Macaristan
|Fransa
|1955
|Macaristan
|Çekoslovakya
|Sovyetler Birliði
|1957
|Sovyetler Birliði
|Bulgaristan
|Çekoslovakya
|1959
|Sovyetler Birliði
|Çekoslovakya
|Fransa
|1961
|Sovyetler Birliði
|Yugoslavya
|Bulgaristan
|1963
|Sovyetler Birliði
|Polonya
|Yugoslavya
|1965
|Sovyetler Birliði
|Yugoslavya
|Polonya
|1967
|Sovyetler Birliði
|Çekoslovakya
|Polonya
|1969
|Sovyetler Birliði
|Yugoslavya
|Çekoslovakya
|1971
|Sovyetler Birliði
|Yugoslavya
|Ýtalya
|1973
|Yugoslavya
|Ýspanya
|Sovyetler Birliði
|1975
|Yugoslavya
|Sovyetler Birliði
|Ýtalya
|1977
|Yugoslavya
|Sovyetler Birliði
|Çekoslovakya
|1979
|Sovyetler Birliði
|Ýsrail
|Yugoslavya
|1981
|Sovyetler Birliði
|Yugoslavya
|Çekoslovakya
|1983
|Ýtalya
|Ýspanya
|Sovyetler Birliði
|1985
|Sovyetler Birliði
|Çekoslovakya
|Ýtalya
|1987
|Yunanistan
|Sovyetler Birliði
|Yugoslavya
|1989
|Yugoslavya
|Yunanistan
|Sovyetler Birliði
|1991
|Yugoslavya
|Ýtalya
|Ýspanya
|1993
|Almanya
|Rusya
|Hýrvatistan
|1995
|Yugoslavya
|Litvanya
|Hýrvatistan
|1997
|Yugoslavya
|Ýtalya
|Rusya
|1999
|Ýtalya
|Ýspanya
|Yugoslavya
|2001
|Yugoslavya
|TÜRKÝYE
|Ýspanya
|2003
|Litvanya
|Ýspanya
|Ýtalya
|2005
|Yunanistan
|Almanya
|Fransa
|2007
|Rusya
|Ýspanya
|Litvanya
|2009
|Ýspanya
|Sýrbistan
|Yunanistan
|2011
|Ýspanya
|Fransa
|Rusya
|2013
|Fransa
|Litvanya
|Ýspanya
|2015
|Ýspanya
|Litvanya
|Fransa
|2017
|Slovenya
|Sýrbistan
|Ýspanya