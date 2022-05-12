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Avrupa Basketbol Þampiyonasý'ný en çok kazanan ülke SSCB

Avrupa Basketbol Þampiyonasý'ný en çok kazanan ülke SSCB

Daðýlan SSCB, 14 kezle Avrupa Þampiyonasý'nda kupayý en fazla müzesine götüren takým unvanýna sahip.

41. Erkekler Avrupa Basketbol Þampiyonasý finalleri yarýn oynanacak maçlarla baþlayacak. Daðýlan SSCB, bu þampiyonada en fazla kupa kazanan takým olma unvanýný sürdürüyor.

Ýlki 1935 yýlýnda Cenevre'de düzenlenen ve Letonya'nýn kupayý kazandýðý Avrupa Þampiyonasý'nda, SSCB 14 kez birincilik kürsüsüne çýktý.

1957 ile 1971 yýllarý arasýnda yapýlan 8 kupayý da üst üste kazanan SSCB, ulaþýlmasý güç bir rekoru da elinde bulunduruyor.

- Yugoslavya ikinci sýrada

SSCB gibi daðýlan Yugoslavya, Avrupa Þampiyonasý'nda en fazla kupa kazanan ikinci ülke oldu.

Þampiyonada 8 kez birincilik elde eden Yugoslavya, SSCB'nin ardýndan kupayý en fazla kazanan 2. takým durumunda bulunuyor.

- Son þampiyon Slovenya

Son Avrupa Þampiyonasý'nda kupayý müzesine götüren ülke Slovenya oldu.

Slovenya, 2017 yýlýnda Türkiye, Finlandiya, Ýsrail ve Romanya'nýn ev sahipliðinde düzenlenen organizasyonda final maçýnda Sýrbistan'ý yenerek kupaya uzandý.

Avrupa Þampiyonasý tarihinde Litvanya ve Ýspanya üçer, Yunanistan ve Ýtalya ikiþer, Letonya, Çekoslovakya, Mýsýr, Macaristan, Almanya, Rusya ve Fransa da birer þampiyonluk yaþadý.

- Avrupa Þampiyonasý'nda dereceye girenler

Avrupa Basketbol Þampiyonasý tarihinde ilk 3'e giren ülkeler þunlar:

 

ÞampiyonaAltýnGümüþBronz
1935 Letonya Ýspanya Çekoslovakya
1937 Litvanya Ýtalya Fransa
1939 Litvanya Letonya Polonya
1946 Çekoslovakya Ýtalya Macaristan
1947 Sovyetler Birliði Çekoslovakya Mýsýr
1949 Mýsýr Fransa Yunanistan
1951 Sovyetler Birliði Çekoslovakya Fransa
1953 Sovyetler Birliði Macaristan Fransa
1955 Macaristan Çekoslovakya Sovyetler Birliði
1957 Sovyetler Birliði Bulgaristan Çekoslovakya
1959 Sovyetler Birliði Çekoslovakya Fransa
1961 Sovyetler Birliði Yugoslavya Bulgaristan
1963 Sovyetler Birliði Polonya Yugoslavya
1965 Sovyetler Birliði Yugoslavya Polonya
1967 Sovyetler Birliði Çekoslovakya Polonya
1969 Sovyetler Birliði Yugoslavya Çekoslovakya
1971 Sovyetler Birliði Yugoslavya Ýtalya
1973 Yugoslavya Ýspanya Sovyetler Birliði
1975 Yugoslavya Sovyetler Birliði Ýtalya
1977 Yugoslavya Sovyetler Birliði Çekoslovakya
1979 Sovyetler Birliði Ýsrail Yugoslavya
1981 Sovyetler Birliði Yugoslavya Çekoslovakya
1983 Ýtalya Ýspanya Sovyetler Birliði
1985 Sovyetler Birliði Çekoslovakya Ýtalya
1987 Yunanistan Sovyetler Birliði Yugoslavya
1989 Yugoslavya Yunanistan Sovyetler Birliði
1991 Yugoslavya Ýtalya Ýspanya
1993 Almanya Rusya Hýrvatistan
1995 Yugoslavya Litvanya Hýrvatistan
1997 Yugoslavya Ýtalya Rusya
1999 Ýtalya Ýspanya Yugoslavya
2001 Yugoslavya TÜRKÝYE Ýspanya
2003 Litvanya Ýspanya Ýtalya
2005 Yunanistan Almanya Fransa
2007 Rusya Ýspanya Litvanya
2009 Ýspanya Sýrbistan Yunanistan
2011 Ýspanya Fransa Rusya
2013 Fransa Litvanya Ýspanya
2015 Ýspanya Litvanya Fransa
2017 Slovenya Sýrbistan Ýspanya
S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Bulgaristan00000000
3Gürcistan00000000
4Karadað00000000
5Ýspanya00000000
6Türkiye00000000
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