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Ataman kötü haberi açıkladı: 'Larkin, Fransa maçında yok'

Ataman kötü haberi açıkladı: "Larkin, Fransa maçında yok"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in Fransa'ya karşı oynanacak mücadelede yer alamayacağını açıkladı.

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in elinden ameliyat olacağını; bu sebeple yarınki Fransa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Ergin Ataman "Biz çeyrek finalist olmak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Larkin, oynamayacak çeyrek finalde. Ameliyat olması gerekiyor. Kendisiyle konuştuk. Karadağ maçında aldığı darbe iyice sıkıntı yaşamış. Ciddi bir yırtık söz konusu. Maçlarda oynayamayacak. Topu bile tutamadığını söyledi. Larkin'in yerine oynayacak oyunculara şans doğmuş. Hücumda sıkıntı yaratacak. Bizim için sıkıntı olsa da mazerete gerek yok. En iyi şekilde oynayacağız. Melih Mahmutoğlu sahada olacak diye düşünüyorum." dedi.

Mazeret üretmediğini söyleyen Ergin Ataman "Ben mazeret üretmeyi seven biri değilim. Turnuvada yaşadığımız sıkıntılar var. Yaşadığımız olaylar dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamış şeyler. İspanya maçında çalınan teknik faulün dünyanın hiçbir yerinde çalınmayacağını düşünüyorum. Maçı kazansak grup birincisi olacağız. Bu hakem hatası olamaz. Bu bir niyettir. Şuradaki atmosferi görüyorsunuz. Gürcistan'da biz bunu yaşayamadık. Ağustos ayından beri Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

EuroBasket'te oldukça kötü bir organizasyon yaşadıklarını söyleyen Ataman "Bu nasıl bir organizasyon? Bu nasıl bir Avrupa Şampiyonası? Biz çıkıp yine de maçımızı oynayacağız, yapacak bir şey yok!" diye konuştu. 


S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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