Almanya, Karadağ'ı devirerek çeyrek finale yükseldi

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Almanya, Karadağ'ı 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maçın ilk çeyreğini 19-10 kapatan ev sahibi takım, ilk devreye de 38-24 önde girdi.



Maçın ikinci yarısında Karadağ, farkı azaltmayı başarsa da Almanya, maçı 85-79 kazanarak çeyrek finale kalan taraf oldu.



Almanya çeyrek finalde, Yunanistan-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.







