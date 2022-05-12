Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Alberto Diaz: 'Bu EuroBasket hepimizin hayatını değiştirdi'

Alberto Diaz: "Bu EuroBasket hepimizin hayatını değiştirdi"

İspanya'nın EuroBasket 2022 şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan 28 yaşındaki gard Alberto Diaz, final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

EuroBasket 2022'de İspanya'nın zafere ulaşmasında önemli bir role sahip olan Alberto Diaz şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Bu şampiyonluğun kendileri için büyük bir önem teşkil ettiğini söyleyen 28 yaşındaki gard, "Herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir takıma sahibiz ve sadece burada olan 12 oyuncudan bahsetmiyorum. Ön seçimde bizimle olan tüm oyuncular da bu takımın bir parçası. Sadece oyuncular da değil teknik ekip, federasyon, bu takımla birlikte olan herkes... Bu şampiyonluk onlar içindi." dedi.

Şampiyonluk gelene kadar inançlarının sürdüğünü söyleyen Diaz, "İnsanlar hayalleri ile yaşar ve biz hayalimizi gerçekleştirdik. Belki bize çok az insan inandı ancak biz çılgınlar gibi kendimize inanıyorduk ve başardı. Çok fazla çalıştık ancak çalışmamızın her anından keyif aldık. Bu şampiyonluk hepimizin hayatını değiştirdi." ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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