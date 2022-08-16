12 Dev Adam, Yunanistan'da turnuvaya çıkacak

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da Akropolis Turnuvası'nda mücadele edecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos Çarşamba günü başlayacak ve 19 Ağustos'ta sona erecek turnuvada ay-yıldızlı ekip, Yunanistan, Gürcistan ve Polonya ile karşılaşacak.



Öte yandan, turnuva için bugün Atina'ya giden millileri, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu karşılayarak turnuva öncesi başarılar diledi.



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Akropolis Turnuvası maç programı şöyle:



17 Ağustos Çarşamba



18.00 Türkiye-Gürcistan



18 Ağustos Perşembe



18.00 Polonya-Türkiye



19 Ağustos Cuma



21.00 Yunanistan-Türkiye





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