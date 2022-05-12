Sporx 2022 FIBA EuroBasket
12 Dev Adam'ın grubunda ilk maçlar tamamlandı

12 Dev Adam'ın grubunda ilk maçlar tamamlandı

EuroBasket 2022'de Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ'ı 72-68 yendiği grupta ilk maçların sonuçları şöyle:

İspanya-Bulgaristan: 114-87

Türkiye-Karadağ: 72-68

Belçika-Gürcistan: 79-76

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda ilk maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y P
İspanya 1 1 - 114 87 2
Türkiye 1 1 - 72 68 2
Belçika 1 1 - 79 76 2
Gürcistan 1 - 1 76 79 1
Karadağ 1 - 1 68 72 1
Bulgaristan 1 - 1 87 114 1
İkinci maçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak ikinci maçların programı TSİ şöyle:

14.30 Karadağ-Belçika

17.15 Bulgaristan-Türkiye

20.00 Gürcistan-İspanya

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya110011487272
2Türkiye1100726842
3Belçika1100797632
4Gürcistan10017679-31
5Karadağ10016872-41
6Bulgaristan100187114-271
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