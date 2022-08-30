12 Dev Adam EuroBasket için Gürcistan'a gitti

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup maçlarını oynayacağı Gürcistan'a gitti.
BASKETBOL MİLLİ TAKIMI'NIN RAKİPLERİ
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı takım, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e hareket etti. Milli takım, 1 Eylül'de başlayacak şampiyonada A Grubu'nda Gürcistan, Karadağ, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile karşılaşacak.
A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
BASKETBOL MİLLİ TAKIMI'NIN RAKİPLERİ
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı takım, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e hareket etti. Milli takım, 1 Eylül'de başlayacak şampiyonada A Grubu'nda Gürcistan, Karadağ, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile karşılaşacak.
A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
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