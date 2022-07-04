Süper Lig'de fikstür çekiliyor!

Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek.
Saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Öncesinde sanatçı Göksel konser verecek.
Fikstürle ilgili öncesi, sırası ve sonrasında tüm gelişmeler anbean Sporx web sitesi, telefon uygulaması ve sosyal medya hesaplarında olacak.
Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak.
SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN TARİHLERİ
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14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası
18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali
28 Mayıs 2023: Son hafta
Saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Öncesinde sanatçı Göksel konser verecek.
Fikstürle ilgili öncesi, sırası ve sonrasında tüm gelişmeler anbean Sporx web sitesi, telefon uygulaması ve sosyal medya hesaplarında olacak.
Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak.
SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN TARİHLERİ
5 Ağustos 2022: İlk Hafta
14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası
18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali
28 Mayıs 2023: Son hafta
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