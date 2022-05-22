Uğur Meleke: "Yeni sezonun ilk hazırlık maçı"

6 UĞUR MELEKE'DEN YORUMLAR Spor yazarı Uğur Meleke, Yeni-Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Getir

5 "HAZIRLIK MAÇI GİBİYDİ" "İki takım için de yeni sezonun ilk hazırlık maçı gibi ele alınacak bir müsabakaydı bu. Malatyaspor birkaç haftadır ikinci ligde kullanacağı gençlere şans veriyor, dün de özellikle Mert’in performansı etkileyiciydi. Fenerbahçe de yeni sezon için birçok done elde ettiği bir maç oynadı Malatya’da." Getir

4 "FILIP NOVAK'IN FORMU ETKİLEYİCİ" "Fenerbahçe yine hücumlarının büyük bölümünü sağda Mert Hakan-İrfan işbirliğinden yarattı. Ferdi’nin de sağ bek oynamasıyla daha da fazla o çizgiye kaydı oyunun merkezi. Ancak yeni sezonda Fenerbahçe’nin soldan daha çok üretim yapmanın yollarını araması gerek sanki. Novak’ın sağlık durumu iyileştikten sonraki formu etkileyici. Dün 5’te bir gol pozisyonuna girdi. 32’deki golde de yalancı koşusuyla Campi’yi etkisiz hale getirerek Serdar Dursun’a skor şansını yarattı." Getir

3 "MERT HAKAN ANAHTAR OLACAK" "Mert Hakan, Fenerbahçe’de belli ki yeni sezonun anahtar adamlarından olacak. O sağa gidip İrfan’la kombine işler yaptığında Fenerbahçe sağdan akıyor. Mert sola gittiğinde bu kez soldan aksiyon yaratılıyor. 32’deki golde olduğu gibi. Ancak Mert’in her tartışmanın içinde olma hastalığından kurtulması gerek." Getir

2 "SERDAR AZİZ, KRİTİK HATALAR YAPTI" "Elbette sezon sonu dağınıklığı olarak da yorumlayabilirsiniz ama Serdar Aziz’in performansı ciddi sıkıntılar içeriyordu dün. Tecrübeli stoper bir gol kaydetti ama kritik hatalar da yaptı: 17’de Altay’a topu bırakma kararı yanlıştı. 42’de basit bir topu Haqi’ye kaptırarak kalecisini ikinci kez zor durumda bıraktı. 21’de de hakemin monitöre gitmesini engellemeye çalışarak(!) gördüğü sarı kart akıl dışı." Getir