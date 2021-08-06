Morutan''ın eski antrenörü konuştu; "Messi'ye çok benziyor"

Morutan'ı yeni neslin en önemli oyuncusu olarak görüdüğünü belirten Ormenişan, "Sakatlıklardan korunursa ve bu oyununun devamını getirirse, Olimpiu çok daha yükseğe çıkar. Son pasları, top sürmesi, yaratıcılığı, ayrıca fiziksel görünümünü de geliştirdi. Milli takım da dahil olmak üzere vazgeçilmeyen bir futbolcu olmak için tüm niteliklere sahip. Onu Ianis Hagi ile birlikte yeni neslin en önemli oyuncularından biri olarak görüyorum." şeklinde ifade etti.