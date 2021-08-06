Morutan''ın eski antrenörü konuştu; "Messi'ye çok benziyor"

Galatasaray'da etkili oyunu ile övgüler alan yeni transfer Olimpiu Morutan'ın eski hocası Septimiu Ormenişan, Rumen oyuncunun çok iyi bir oyuncu olacağını ve ilerde daha büyük bir kulübe transfer olacağını söyledi.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki Olimpiu Morutan'nın eski teknik direktörü Septimiu Ormenişan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Olimpiu Morutan'ın ilk teknik direktörü Septimiu Ormenişan, yıldız futbolcu için "Galatasaray'da büyüyecek ve daha büyük bir kulübe transfer olacak. İhtiyacı olan her şeye sahip. Ona kaleye daha sık şut çekmesini tavsiye ediyorum, yine de burada çalışması gerekiyor." dedi.
Morutan'ı yakından takip eden Ormenişan, "Gaziantep'e son golünü gördüm. Olağanüstüydü! Messi gibi bir vuruş yaptı. Belki karşılaştırma biraz büyük, ancak oyunda, top sürmede Arjantinli yıldıza benzediği anları çok." dedi
Morutan'ın Galatasaray'a transferi hakkında konuşan teknik adam, "Morutan henüz genç ve büyük bir kulübe transfer oldu. Deneyimli bir antrenörü ve kariyerli takım arkadaşları var. Galatasaray büyümek, gelişmek için mükemmel bir ortam. Beşiktaş'taki mağlubiyetten sonra takımın havasının kötü olduğu bir dönemde bu gole ihtiyaç vardı. O benim gözümde özel bir çocuk olarak kalacak." şeklinde konuştu.
Morutan'ı yeni neslin en önemli oyuncusu olarak görüdüğünü belirten Ormenişan, "Sakatlıklardan korunursa ve bu oyununun devamını getirirse, Olimpiu çok daha yükseğe çıkar. Son pasları, top sürmesi, yaratıcılığı, ayrıca fiziksel görünümünü de geliştirdi. Milli takım da dahil olmak üzere vazgeçilmeyen bir futbolcu olmak için tüm niteliklere sahip. Onu Ianis Hagi ile birlikte yeni neslin en önemli oyuncularından biri olarak görüyorum." şeklinde ifade etti.
Morutan'ın Batı'da iyi bir takıma transfer olmasını istediğini belirten teknik adam, "Moruan benim dahimdi. Saha dışında iyi ve utangaç bir çocuk ama çimlerin üzerinde bir şeytandı. Topu, top sürmeyi, yeni şeyler yaratmayı severdi. Ben onu her zaman teşvik ettim. Biz çocukların koçları bunu yapmak zorundayız. Her zaman Batı'da harika bir takıma ulaşacağını söyledim. Bazıları benimle dalga geçti, şimdilik Doğu'dan büyük bir ekiple, Türklerle birlikte ama ötesine ulaşacak. Hiç şüphem yok. " şeklinde değerlendirmelerde bulundu.