Kim Min-Jae: "Beşiktaş maçı bizim için bir fırsat!"

8 KIM MIN-JAE KONUŞTU Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoper oyuncusu Kim Min-Jae, Beşiktaş derbisi öncesinde FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Getir

7 "MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ" "Nasıl bir maç bekliyorsun?" şeklindeki soruya Kim, “Derbi maçların ne anlama geldiğinin, ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim. Fenerbahçe’ye transfer sürecimde hem kulüp hem de menajerim bu konuda beni bilgilendirmişti. Ayrıca hem Galatasaray maçından önce hem şimdi bu maçın önemini tüm kulüp olarak biliyoruz." Getir

6 "ÇOK HEYECANLIYIM" "Kendi mabedimizde, evimizde oynayacağız. Taraftarlarımızın tutkusunu çok iyi biliyorum. Ortamı şimdiden hayal edebiliyorum. Bu sezon ilk kez taraftarımızın önünde böyle büyük bir maç oynayacağız. Ben de çok heyecan duyuyorum. Üç puanı almak için takımıma elimden gelen katkıyı sunacağım. Taraftarımıza galibiyeti armağan ederek yolumuza devam etmek istiyoruz." yanıtını verdi. Getir

5 "TARAFTARI ÇOK SEVİYORUM" Sarı - lacivertli taraftarların kendisine olan sevgisi ve güveni hatırlatılan Güney Koreli futbolcu, taraftarlara mesajlarını şu sözlerle dile getirdi: “Taraftarımızın bize olan koşulsuz sevgisi, coşkulu desteği bizim en büyük gücümüz. Biz de futbolcular olarak buna en iyi şekilde karşılık vermeliyiz. Son maçta yaptığım hatalardan dolayı çok üzgünüm. Çok daha iyi performans ortaya koymak için konsantre bir şekilde çalışmaya ve takıma faydalı olmaya devam edeceğim. Ne taraftarımızın ne de Fenerbahçe’nin bana olan güvenini boşa çıkarabilirim. Onları çok seviyorum." Getir

4 "ÇOK MUTLU OLUYORUM" "Biz takım olarak hepimiz taraftarımızın desteği ile mutlu oluyoruz. Fenerbahçe formasıyla Türkiye’de başarılar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir ailenin parçası olmak beni çok mutlu ediyor." Min-Jae Kim ayrıca Türkiye’deki hayata alışmasının da kolay olduğunu belirtti. Getir

3 "TARAFTARLARIMIZ MUTLU AYRILACAK" Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçın hazırlıklarıyla ilgili yöneltilen soruya Min-Jae Kim, "Biz Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Kendi aramızda sürekli maçı konuşuyoruz. Bu maçı bir fırsat olarak görüyoruz, alacağımız galibiyetle birlikte devre arasına kadar kalan tüm maçlarımızı kazanmak için ivmeleneceğimize inanıyoruz. Bu maçta takımın maç konsantrasyonu ve odağı doruk noktasında olacak. Hepimiz hazırız ve maç saatini bekliyoruz. Umuyorum ki pazar akşamı taraftarlarımız stadımızdan mutlu bir şekilde ayrılacak." cevabını verdi. Getir

2 "SEZONUN YARISINA BİLE GELMEDİK" "Puan farkına rağmen taraftarlar şampiyon olacaklarına inanıyorlar. Bu konuda ne söylemek istersin?" şeklindeki soruyu ise Güney Koreli stoper şu şekilde yanıtladı:



"Sezonun daha yarısına bile gelmedik, önümüzde daha uzun bir yol var. Bizim yapmamız gereken odağımızı hiçbir şekilde kaybetmemek ve maçlarımızı kazanmak için elimizden geleni yapmak. Biz hedefine odaklanmış, dışarıda ne konuşulursa konuşulsun kazandığımızda mutlu olan kaybettiğimizde çok üzülen, sorumluluğunu bilen bir takımız. Demin de vurguladığım gibi taraftarımız bizim en büyük gücümüz, bizden desteklerini asla esirgemesinler. Onlar inanıyorsa, bize düşen onların bu inancına layık bir mücadele ortaya koymak." Getir