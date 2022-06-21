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Dimitris Itoudis: "Fenerbahçe ile tarih yazacağız"




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DIMITRIS ITOUDIS'TEN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör Dimitris Itoudis için imza töreni düzenlendi. Törende Wilbekin, Jan Vesely ve De Colo için flaş açıklamalar yapıldı. İşte detaylar...

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"FENERBAHÇE İLE TARİH YAZACAĞIZ"

Dimitris Itoudis: "Merhaba, günaydın. Onur duyuyorum. Çok şanslıyım. Fenerbahçe ailesine geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye geldiğim için Ali Koç'a Sertaç Komsuoğlu'na teşekkür ederim. Yüksek basın katılımına da çok teşekkür ederim. Fenerbahçe büyüklüğünü biliyorum ama bunu görmek daha da güzel oldu. Fenerbahçe ile tarih yazacağız. Başkanımızın neler yaptığını biliyorum. Bu salonun her yerinde adıma yazılmış mesajları görmek çok güzel. Bu salonda çok özel anlar yaşandı."

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"REKABET HEP OLACAK"

"Zeljko Obradovic ile aile dostuyuz. Andreas Pistiolis ile de uzun yıllar bir aradaydık ve kendisiyle yakın bir ilişkimiz var. Rekabet hep olacak. partizan, Anadolu Efes, Galatasaray.... Bunların hepsi büyük takımlar. Rekabet devam edecek. Herkes kazanmak için oynuyor. Obradovic ile ilk karşılaşmamız çok duygusaldı. Maçtan önce yemeğe gittik. Fenerbahçe'nin başarısı için burada olacağız. Şampiyonluk için tebrik ederim. Sarı mirası devam ettireceğiz."

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"TARAFTARLAR RAHAT UYUSUN"

"Oyuncular hakkında konuşuyoruz, tabloyu netleştirmek için zaman gerek. taraftarlar rahat uysun. Fenerbahçe'de herkes büyük hedefler için çalışıyor. İsimleri açıklayamıyorum. Maurizio Gherardini'yi gerekirse gece 03:00'te uyandırırım. 7/24 çalışacağız. İyi bir takım kuracağız."

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"SAVAŞLAR KAPALI KAPILAR ARDINDA OLANDIR"

"Düşebiliriz, üzülebiliriz ama önemli olan dik durabilmek. Devam etmek. Kupa kaldırmak başarılı olmak değil. Asıl savaşlar, kapalı kapılar ardında olandır. Örnek olarak Melih Mahmutoğlu idmanda 100 atış kaçırabilir ama siz maçta 1 atışını göreceksiniz. Önemli olan fedakarlıklar. Antrenörler olarak oyuncuların performansını parlatmamız en büyük görevimiz. Benim felsefem, kazanan takım kültürü yaratmak. En önemlisi birlik. 12 yıldız ve MVP transfer edebilirsiniz ama bu size kimya garanti etmez. Fenerbahçe benim değil, milyonların takımı. Bunu herkesin anlaması lazım. Taraftarların görmek istediği ortaya koymak için çalışacağız."

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"TÜM KULVARLARDA BAŞARILI OLACAK"

Sertaç Komsuoğlu: "Dimitris Itoudis'e bir kez daha 'Hoş geldin' diyorum. Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. yılında tüm kulvarlarda başarılı olacak."

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"EN İYİSİNİ YAPACAKTIR"

Maurizio Gherardini: "Dimitris Itoudis'i tanıyorum, ortak dostumuz Zeljko Obradovic de var. Rusya'da başarılı işler yaptı. Türkiye'de Banvit'te başarılı işler yaptı. Fenerbahçe'de de en iyisini yapacaktır."

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"TARAFTARI GURURLANDIRACAĞIZ"

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier: "Dimitris Itoudis önderliğinde, bu 3 yıllık planla Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Hepimiz Fenerbahçe camiasını ve taraftarını gururlandırmak için varımız, yoğumuzla çalışacağız."

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TRANSFER AÇIKLAMASI!

Derya Yannier: "Scottie Wilbekin ile görüşüyoruz. Ama isteyen bir takım daha var. Kolay bir transfer değil. henüz net durum yok. Önümüzdeki günlerde netleşir. Birçok oyuncu ile görüşüyoruz. Doğru kimyayı oluşturmak istiyoruz. Jan Vesely ile uzun süredir temasımız oluyor. Karar artık onda. Bazen insan belli bir süre aynı yerde kalınca, başka kararlar almak isteyebiliyor. Yönetim fedakarlık yaptı ama kararına saygı duyacağız. Dimitris Itoudis de onuna görüştü. 

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"DE COLO İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR"

"Nando de Colo da önemli oyuncumuz. Temaslarımız sürüyor. Koçun teknik analizi önemli. Kontratı bitiyor, özel bir oyuncu. Ne olacak bilmiyorum, göreceğiz."

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JAN VESELY İÇİN AÇIKLAMA
Dimitris Itoudis: "Jan Vesely ile konuştum. Bu onun için aile kararı. Katkısı tartışılmaz. Nando de Colo ile de konuştum. 5 yıl beraber çalıştık. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Scottie Wilbekin ile de görüşmeler sürüyor. Başkanımız gerekli fedakarlığı yapacaktır."


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