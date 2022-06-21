Dimitris Itoudis: "Fenerbahçe ile tarih yazacağız"

Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör Dimitris Itoudis için imza töreni düzenlendi. Törende Wilbekin, Jan Vesely ve De Colo için flaş açıklamalar yapıldı. İşte detaylar...
Dimitris Itoudis: "Merhaba, günaydın. Onur duyuyorum. Çok şanslıyım. Fenerbahçe ailesine geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye geldiğim için Ali Koç'a Sertaç Komsuoğlu'na teşekkür ederim. Yüksek basın katılımına da çok teşekkür ederim. Fenerbahçe büyüklüğünü biliyorum ama bunu görmek daha da güzel oldu. Fenerbahçe ile tarih yazacağız. Başkanımızın neler yaptığını biliyorum. Bu salonun her yerinde adıma yazılmış mesajları görmek çok güzel. Bu salonda çok özel anlar yaşandı."
"Zeljko Obradovic ile aile dostuyuz. Andreas Pistiolis ile de uzun yıllar bir aradaydık ve kendisiyle yakın bir ilişkimiz var. Rekabet hep olacak. partizan, Anadolu Efes, Galatasaray.... Bunların hepsi büyük takımlar. Rekabet devam edecek. Herkes kazanmak için oynuyor. Obradovic ile ilk karşılaşmamız çok duygusaldı. Maçtan önce yemeğe gittik. Fenerbahçe'nin başarısı için burada olacağız. Şampiyonluk için tebrik ederim. Sarı mirası devam ettireceğiz."
"Oyuncular hakkında konuşuyoruz, tabloyu netleştirmek için zaman gerek. taraftarlar rahat uysun. Fenerbahçe'de herkes büyük hedefler için çalışıyor. İsimleri açıklayamıyorum. Maurizio Gherardini'yi gerekirse gece 03:00'te uyandırırım. 7/24 çalışacağız. İyi bir takım kuracağız."
"Düşebiliriz, üzülebiliriz ama önemli olan dik durabilmek. Devam etmek. Kupa kaldırmak başarılı olmak değil. Asıl savaşlar, kapalı kapılar ardında olandır. Örnek olarak Melih Mahmutoğlu idmanda 100 atış kaçırabilir ama siz maçta 1 atışını göreceksiniz. Önemli olan fedakarlıklar. Antrenörler olarak oyuncuların performansını parlatmamız en büyük görevimiz. Benim felsefem, kazanan takım kültürü yaratmak. En önemlisi birlik. 12 yıldız ve MVP transfer edebilirsiniz ama bu size kimya garanti etmez. Fenerbahçe benim değil, milyonların takımı. Bunu herkesin anlaması lazım. Taraftarların görmek istediği ortaya koymak için çalışacağız."
Sertaç Komsuoğlu: "Dimitris Itoudis'e bir kez daha 'Hoş geldin' diyorum. Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. yılında tüm kulvarlarda başarılı olacak."
Maurizio Gherardini: "Dimitris Itoudis'i tanıyorum, ortak dostumuz Zeljko Obradovic de var. Rusya'da başarılı işler yaptı. Türkiye'de Banvit'te başarılı işler yaptı. Fenerbahçe'de de en iyisini yapacaktır."
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier: "Dimitris Itoudis önderliğinde, bu 3 yıllık planla Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Hepimiz Fenerbahçe camiasını ve taraftarını gururlandırmak için varımız, yoğumuzla çalışacağız."
Derya Yannier: "Scottie Wilbekin ile görüşüyoruz. Ama isteyen bir takım daha var. Kolay bir transfer değil. henüz net durum yok. Önümüzdeki günlerde netleşir. Birçok oyuncu ile görüşüyoruz. Doğru kimyayı oluşturmak istiyoruz. Jan Vesely ile uzun süredir temasımız oluyor. Karar artık onda. Bazen insan belli bir süre aynı yerde kalınca, başka kararlar almak isteyebiliyor. Yönetim fedakarlık yaptı ama kararına saygı duyacağız. Dimitris Itoudis de onuna görüştü.
"Nando de Colo da önemli oyuncumuz. Temaslarımız sürüyor. Koçun teknik analizi önemli. Kontratı bitiyor, özel bir oyuncu. Ne olacak bilmiyorum, göreceğiz."