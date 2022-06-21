Dimitris Itoudis: "Fenerbahçe ile tarih yazacağız"

"Düşebiliriz, üzülebiliriz ama önemli olan dik durabilmek. Devam etmek. Kupa kaldırmak başarılı olmak değil. Asıl savaşlar, kapalı kapılar ardında olandır. Örnek olarak Melih Mahmutoğlu idmanda 100 atış kaçırabilir ama siz maçta 1 atışını göreceksiniz. Önemli olan fedakarlıklar. Antrenörler olarak oyuncuların performansını parlatmamız en büyük görevimiz. Benim felsefem, kazanan takım kültürü yaratmak. En önemlisi birlik. 12 yıldız ve MVP transfer edebilirsiniz ama bu size kimya garanti etmez. Fenerbahçe benim değil, milyonların takımı. Bunu herkesin anlaması lazım. Taraftarların görmek istediği ortaya koymak için çalışacağız."