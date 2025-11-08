08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
1-1DA
08 Kasım
Girona-Alaves
16:00
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
18:30
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
19:00
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
17:00
08 Kasım
Como-Cagliari
17:00
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
18:15
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
17:00
08 Kasım
West Ham United-Burnley
18:00
08 Kasım
Everton-Fulham
18:00
08 Kasım
Tottenham-M. United
0-07'
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
17:30
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
17:30
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
17:30
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
17:30
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
16:00
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Dursun Özbek'ten Lionel Messi yanıtı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Spor Zirvesi'nde konuştu.

calendar 08 Kasım 2025 15:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten Lionel Messi yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Spor Zirvesi'nde konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"2016 yılında ortaya koyduğumuz projeler, 2022'de ete kemiğe bürünmeye başladı. Galatasaray, bu manada öncü bir takım olduğunu gösterdi. O dönemde, diğer camialardan "Gayrimenkul şirketi oldu" gibi eleştiriler aldık ama bugün geldiğimiz noktada, rakiplerimiz bizim ortaya koyduğumuz şekilde benzer projeler geliştirerek sürdürülebilir bir faaliyet alanına girmek istiyor."


"2022'den itibaren üç ana başlıkta hedef koyduk: finansal sürdürülebilirliği sağlamak, tesisleşmek ve sportif başarıyı yakalamak. Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz."

"Galatasaray camiasının içinden gelen biriyim. Taraftarla her zaman beraber oldum ve taraftarımı çok iyi tanıyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz."

"NBA Avrupa projesinde yer alacağız."

"Şu anda Türkiye'de takımdaşlık olarak baktığınızda, Galatasaray'ın taraftar kitlesinin çok büyüdüğünü, özellikle Osimhen ve Icardi ikonlarının verdiği uğraşlar sonucunda çok yüksek bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Giderek bütün Türkiye Galatasaraylı oluyor."

"Ligin son 2-3 senede gördüğümüz gibi iki takım arasında geçmesi güzel değil. Rekabetin biraz daha aşağılara doğru yayılmasını son derece önemsiyorum."

"Şampiyonluğu kovalayan 5-6-7 takımın olmasında fayda var. Bu futbolun gelişmesi için de Türk futbolu için de çok önemli olacağını düşünüyorum."

ERDEN TİMUR

"Erden Timur ile görüşüyoruz. Birlikte çalıştık biz zaten. Devamlı görüştüğümüz bir kardeşim. Yönetimler zaman zaman değişikliğe ihtiyaç duyabilir, yönetimde yorgunluk olabiliyor. Yönetimler her sene enerjisini tazelemek zorundadır. Başkanlar da yönetim de dönem dönem değişmek zorundadır."

ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Şampiyonlar Ligi çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. İlk hedefimiz 36 takım arasından çıkmak. Hedeflerimiz hep yüksek, ilk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. 8'de veya 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Konsantrasyonu kaybetmeden bu sene Şampiyonlar Ligi'ne hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum."

GALATASARAY - LIONEL MESSI

"İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?"

Dursun Özbek: "Messi ne dedin, bir daha söylesene? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik. Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık, bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun. Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz. Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 12 5 4 3 16 19 19
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Rizespor 12 3 5 4 13 15 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.