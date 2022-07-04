CANLI: Süper Lig'de fikstür çekimi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleştiriliyor. Fikstür çekimini canlı olarak aktarıyoruz.5 Ağustos 2022: İlk Hafta14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali28 Mayıs 2023: Son haftaTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "18 gündür iş başındayız. Kısa zamanda çok önemli adımlar attık."Mehmet Büyükekşi: "Acil çözüm bekleyen 6 önemli konuyu hiç vakit kaybetmeden hayata geçirdik. Yabancı uygulamasını 1 yıl aynı şekilde devam ettirme kararı aldık. 21 yaş altı 3 tane 10 sefer milli olmuş oyuncuyu Süper Lig kulüpleri takımına katabilecek. Kulüp harcama limitlerine yeni düzenleme getirdik. Kangren haline gelmiş yayın ihalesini çok kısa sürede bitirdik. SSK ve vergi borçlarından muafiyeti uzattık. Rezerv Lig'i getirdik. Deplasman seyircisi yasağını kaldırdık. Misafir takım seyircisini yüzde 10'dan 30'a kadar çıkardık."Mehmet Büyükekşi: "Bu hafta MHK ve kurullar ile ilgili çalışmalarımızı da bu hafta inşallah bitireceğiz."Mehmet Büyükekşi: "Dijitalleşmeyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Yıllardır ihtiyaç olan ve acil olan konularda önemli adımlar atacağız. Süper Lig'e değer katacak yeni projeler için adımlar atıyoruz. Süper Lig'in dünyada bilinirliğini artırmak için birçok çalışma yapıyoruz. Resmi yayıncımız, 105 ülkede Süper Lig izlenme sayısı var."Mehmet Büyükekşi: "Ligin 150 ülkede yayınlanması için yeni bir hedef koyduk. Bu sayı önemli, artırmayı arzu ediyoruz."Mehmet Büyükekşi: "Anadolu kulüplerinde seyirci sayılarımız son derece az. Farklı etkinlikler yaparak bir taraftan seyirci sayısını, bir taraftan gelirlerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada bulunarak fikstür çekimimizi onurlandıran ve bize değer veren değerli sanatçımız Göksel'i alkışlıyorum."