OpTic hile skandalından sonra takımı dağıttı!

Bugün yaşanan hile olaylarınayer vermiştik Çin'in Şanghay şehrinde oynanan eXTREMESLAND Asia Finals 2018'de mücadele eden OpTic India, bugünkü karşılaşmada büyük bir şok yaşamıştı. Takım oyuncularından Nikhil "" Kumawat, karşılaşma sırasında hile yaparken yakalanmış, ve oyuncunun bilgisayarında üçüncü parti yazılımlar tespit edilmişti.Bunun ardından OpTic'in Hindistanlı oyunculardan kurulu olan takımı, eXTREMESLAND'den diskalifiye edilmişti. OpTic tarafından yapılan açıklama ile de oyuncunun yaptığı bu akıl almaz olaydan OpTic içerisinde takım arkadaşları dahil olmak üzere kimsenin haberi olmadığı belirtilmiş, oyuncu ile yollar ayrılmıştı. OpTic India'nın Twitter hesabından az önce yapılan paylaşım ile birlikte, takımdaki tüm oyuncular ile yolların ayrıldığı duyuruldu."Hilenin her türüne, güçlü bir şekilde karşı duruyoruz. Bu yaşanan olay yalnızca bölgesel takımımızı (OpTic India) kirletmekle kalmıyor, bölgenin rekabetçi bütünlüğüne de zarar veriyor.Yaptıkları nedeniyle Nikhil "" Kumawat ile sözleşmemizi sona erdirdik. Aynı zamanda diğer rekabetçi seçeneklerimizdeki yeni fırsatları değerlendirmek adına takımın geri kalanı ile de yollarımızı ayırıyoruz."