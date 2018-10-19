OpTic India oyuncusu hile yaparken yakalandı! Takımı diskalifiye edildi!

Çin'in Şanghay şehrinde eXTREMESLAND 2018 Asia Finals'te bir hile skandalı yaşandı!

OpTic India ve Revolution arasındaki karşılaşmada hakemler, OpTic India oyuncusu Nikhil "forsaken" Kumawat'ın hile kullandığı gerekçesiyle karşılaşmayı durdurdu.

Yapılan incelemede hile yazılımı tespit edildi ve bunun ardından OpTic Indıa, Şanghay'daki turnuvadan diskalifiye edildi.

Revolution ve OpTic arasındaki karşılaşma sırasında görevli hakem ekibinin oyunu durdurmasının ardından uzun bir inceleme başlatılmıştı.

Twitter'da ise forsaken'in hile kullandığının anlaşılmasının ardından görevlilerin inceleme yapmasını engellemeye çalıştığı anlar, şu şekilde paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden bir çok profesyonel oyuncudan olayı kınayan açıklamalar geldi. Böylesine büyük bir LAN turnuvasında dahi oyuncuların hile kullanmaya teşebbüs etmesi ise kafalarda büyük soru işareti yarattı.

İşte forsaken'in hile kullandığı o anlar:
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
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