OpTic India oyuncusu hile yaparken yakalandı! Takımı diskalifiye edildi!
Çin'in Şanghay şehrinde eXTREMESLAND 2018 Asia Finals'te bir hile skandalı yaşandı!
OpTic India ve Revolution arasındaki karşılaşmada hakemler, OpTic India oyuncusu Nikhil "forsaken" Kumawat'ın hile kullandığı gerekçesiyle karşılaşmayı durdurdu.
Yapılan incelemede hile yazılımı tespit edildi ve bunun ardından OpTic Indıa, Şanghay'daki turnuvadan diskalifiye edildi.
Revolution ve OpTic arasındaki karşılaşma sırasında görevli hakem ekibinin oyunu durdurmasının ardından uzun bir inceleme başlatılmıştı.
İşte forsaken'in hile kullandığı o anlar:
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
Yapılan incelemede hile yazılımı tespit edildi ve bunun ardından OpTic Indıa, Şanghay'daki turnuvadan diskalifiye edildi.
Revolution ve OpTic arasındaki karşılaşma sırasında görevli hakem ekibinin oyunu durdurmasının ardından uzun bir inceleme başlatılmıştı.
Twitter'da ise forsaken'in hile kullandığının anlaşılmasının ardından görevlilerin inceleme yapmasını engellemeye çalıştığı anlar, şu şekilde paylaşıldı.
Something's seriously off during the OptiC India vs Revolution game. We're not sure what it is but stay tuned for updates... 😬 #eXTREMESLAND2018 pic.twitter.com/ZcDxagLOAh
— CSGO2ASIA (@CSGO2ASIA) 19 Ekim 2018
Sosyal medya üzerinden bir çok profesyonel oyuncudan olayı kınayan açıklamalar geldi. Böylesine büyük bir LAN turnuvasında dahi oyuncuların hile kullanmaya teşebbüs etmesi ise kafalarda büyük soru işareti yarattı.
forsaken was trying to refuse the referee's check #eXTREMESLAND2018
via Weibo@alex卞正伟 pic.twitter.com/gC5yn005n5
— 辛味。 (@liuxinwei0102) 19 Ekim 2018
İşte forsaken'in hile kullandığı o anlar:
OpTic Gaming'in Hindistan CS:GO takımı oyuncusu Forsaken, eXTREMESLAND LAN turnuvasında hile yaparken yakalandı.
Forsaken, hakemlerin bilgisayarı incelemesini bile engellemeye çalıştı. pic.twitter.com/03oT9oB6hD
— Sporx Espor (@sporxespor) 19 Ekim 2018
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
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