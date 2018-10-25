Zeitnot istemedi o ikili Allstar'a gidiyor!

Zeitnot'un Allstar'da oynamak istememesi üzerine onu sıralamada takip eden BrokenBlade ve Dumbledoge Allstar'a katılacaklar.

Zeitnot oylamaya katılmak istemediğini belirtmesine rağmen oylamadan çıkarılmadı ve oyuncu oylamada birinci sırada yer aldı.



Broken Blade ile Zeitnot Allstar'a katılmaya hak kazanırken Zeitnot attığı tweet ile birlikte katılmayacağını ve hakkını Dumbledoge'a devrettiğini açıkladı.


Bu gelişmelerin yanı sıra diğer liglerden de Allstar'a katılan oyuncular belli oldu. İşte Allstar'a katılacak bazı oyuncular:

NA LCS: Doublelift ve Sneaky


EU LCS: Caps ve Rekkles


LCK: Faker ve Bang
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