Zeitnot istemedi o ikili Allstar'a gidiyor!

All Star 2018 etkinliğine katılmayacağım oylar için teşekkür ederim :D

İyi eğlenceler @404BrokenBlade @DumbledogeLoL !



— Berkay Aşıkuzun (@Zeitnotlol) 25 Ekim 2018

Zeitnot oylamaya katılmak istemediğini belirtmesine rağmen oylamadan çıkarılmadı ve oyuncu oylamada birinci sırada yer aldı.Broken Blade ile Zeitnot Allstar'a katılmaya hak kazanırken Zeitnot attığı tweet ile birlikte katılmayacağını ve hakkını Dumbledoge'a devrettiğini açıkladı.Bu gelişmelerin yanı sıra diğer liglerden de Allstar'a katılan oyuncular belli oldu. İşte Allstar'a katılacak bazı oyuncular:NA LCS: Doublelift ve SneakyEU LCS: Caps ve RekklesLCK: Faker ve Bang