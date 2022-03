Yeni Suicide Squad'ı bekleyenler için kötü haber

Suicide Squad: Kill the Justice League oyunu için üzen bir açıklama yapıldı. 2022'de piyasaya sürülmesi planlanan Suicide Squad oyunun 2023 baharına ertelendiği duyuruldu. Açıklama, geliştirici firma Rocksteady Studios'un yöneticisi Sefton Hill'den geldi.



Yeni Suicide Squad oyunu, Rocksteady Studios'un Batman: Arkham Knight'tan bu yana yayınladığı ilk büyük proje olacak. Ancak Rocksteady yönetmeni Sefton Hill, yeni projenin 2023'e ertelendiğini ve gelecek yılın başlarında piyasaya sürmek istediklerini söyledi.



Suicide Squad: Kill the Justice League'in çıkış tarihi ne zaman?



Rocksteady yönetmeni Sefton Hill Twitter'da yaptığı açıklamada, Suicide Squad: Kill the Justice League çıkış tarihinin ertelendiğini dile getirdi. Hill, bu ertelemenin sinir bozucu olduğunu söylese de, en iyisini yapmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.



Rocksteady'nin yaratıcı direktörü ve kurucu ortağı Sefton Hill, Suicide Squad: Kill the Justice League'i erteleme kararını geliştiriciler için zor bir karar olarak nitelendirdi ve oyunculara sabırları için teşekkür etti. Hill'in açıklaması şu şekildeydi:



"Suicide Squad: Kill The Justice League'i Bahar 2023'e ertelemek için zor bir karar aldık. Gecikmenin sinir bozucu olduğunu biliyorum, ama zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak için işliyor. Kaosu Metropolis'e getirmek için sabırsızlanıyorum. Sabrınız için teşekkürler."



Kill the Justice League isimli oyun ilk olarak 2020'de duyuruldu ve o zamanki açıklamaya göre 2022'de oyuncularla buluşacaktı. Harley Quinn, Shark King, Deadshot ve Captain Boomerang'ı içeren Suicide Squad: Kill the Justice League, hükümetin talimatıyla Metropolis'e gidiyor ve Justice League ile savaşa giriyordu.



Eğer bir erteleme daha olmazsa Suicide Squad'un yeni oyunu Kill the Justice League PC, PS5 ve Xbox Series X/S için 2023 yılının bahar döneminde çıkış yapacak.



(Kaynak: shiftdelete.com)