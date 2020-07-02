Yeni nesil Cyberpunk 2077 ve Witcher 3 bekleyenlere kötü haber!

Yeni nesil Cyberpunk 2077 ve Witcher 3 2022'de çıkacak

Cyberpunk 2077

için en geç

Mart 2022

'nin sonu işaret edilirken,

The Witcher 3

hayranları biraz daha beklemek durumunda kalacak. Erteleme her ne kadar hayranların canını sıkmış olsa da, bazı oyuncular

CD Projekt Red

'in bu davranışına alıştıklarını belirttiler. Özellikle

Cyberpunk 2077





'nin çıkış sürecinde yaşananlar, firmaya olan güveni bir hayli sarstı.

PC

Cyberpunk

2077

için yeni nesil yükseltmesi geliştirmeye devam ediyor. Özellikle'nin çıkışı ile hayranlarını hayal kırıklığına uğratan şirket, sevenlerini yine üzeceğe benziyor. Yeni nesil oyun dünyasına hazırlanmaya çalışan yapımlardan kötü haber geldi.Şirketüzerinden yaptığı açıklama ile güncellemelerin ertelendiğini açıkladı. Net bir tarih verilmeyen ertelemenin sebebi de tam olarak açıklanmazken, bazı hayranlar durumu, kinayeli bir şekilde, oldukça normal karşıladı.Hayranlarına özür mesajı yayınlayan, yoğunluğu en doğru şekilde kullanmak istediklerini belirtti. Sıkıntısız bir düzende güncellemeleri sunmak isteyen stüdyo, açıklamasında şunlara yer verdi:"Sayın arkadaşlar,Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3: Wild Hunt için planlanan oldukça önemli yeni nesil güncellemelerimiz bulunmakta. Oyunlarda görev alan çalışma ekibimizin tavsiyeleri doğrultusunda, iki yapım için de hazırlanan yükseltmeleri, 2022'ye ertelemiş bulunmaktayız.İlk hedefimiz, Cyberpunk 2077 için planlanan güncellemeyi 2022'nin ilk çeyreğinde sizlere sunmak. Hemen arkasından ikinci çeyrekte de The Witcher 3: Wild Hunt yükseltmesini hazır hale getireceğiz.Bunu en doğru şekilde yapmak istiyoruz."Yeni nesil konsollar için ücretsiz olarak yayınlanacak güncelleme,oyuncularına da uğrayacak. Grafiksel anlamda daha modern gözükmesi planlanan yapımlar, belli başlı hata düzeltmelerine de sahip olacaklar. Özellikleiçin gelecek onarımlar oldukça merak edilmekte. Zira yapım, çıkışından bu yana aldığı birçok güncellemeye rağmen bazı konularda sıkıntı yaratabiliyor.(Haber: shiftdelete.net)(Fotoğraf: shiftdelete.net)