Yeni Call of Duty Oyunu Call of Duty: Black Ops 7 Tanıtıldı

Geçtiğimiz dakikalarda sona eren Xbox Games Showcase etkinliği yeni Call of Duty oyunuyla sona erdi. Serinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 7 resmen duyuruldu.



Serinin bu yeni oyunu, geçtiğimiz yıl çıkan Call of Duty: Black Ops 6'nın kaldığı yerden devam edecek. Henüz net bir çıkış tarihi yok ama büyük ihtimalle Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



Oyunun geliştiricileri Treyarch ve Raven, bu defa oyunculara co-op (eşli) senaryo, yakın geleceğe ait silahlar ve klasik bir Zombi haritası sunacak. En dikkat çeken detaylardan biri de oyun sadece yeni nesil konsollara çıkmayacak. Call of Duty: Black Ops 7, Xbox Series X/S, PS5 ve PC'nin yanı sıra eski konsollar olan PS4 ve Xbox One'a da gelecek Xbox ve Activision'ın Call of Duty: Black Ops 7 hakkındaki resmî açıklaması ise şöyle:



"Yıl 2035 ve dünya, Black Ops 2 ve Black Ops 6'daki olayların ardından şiddetli çatışmalar ve psikolojik savaşla kasıp kavurulan kaosun eşiğinde. David Mason liderliğindeki Black Ops ekibi, en son teknolojileri kullanarak, her şeyden çok korkuyu silah olarak kullanan manipülatif bir düşmana karşı savaşmak zorunda."

Xbox, oyunun daha fazla detayının yaz aylarında yapılacak özel bir etkinlikte paylaşılacağını da duyurdu. Yani şimdilik o tanıtımı bekleyeceğiz gibi görünüyor.