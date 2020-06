Yaz tatilinde oynayabileceğiniz 6 mobil oyun!

1- Into to Dead 2

shooter

platform

2- Hide Online

Hide Online,

shooter

3- Brawl Stars

4- Modern Combat 5: Blackout

5- Forza Street

Forza Street,

6- Bullet Echo

online

offline

Liseye ve üniversiteye geçiş sınavlarının bitmesiyle, rahat bir yaz tatiline giriş yapmış olduk. Bu süreçte Netflix gibi platformlara ek, vakit geçirmek ve eğlenmek için mobil oyunlar da kurtarıcı olabilir. Biz de sizler için sıkılmadan oynayabileceğiniz mobil oyunları listeledik.Into to Dead 2 mobil oyunlar listemizin ilk sırasında yer alıyor. Hemhem deoyunlar kategorisine giren oyun, hikayeli olmasıyla da dikkatleri üstüne toplayan bir oyun olmayı başardı. Oyun içerisinde aileni kurtarmak için zombi istilasında ilerlemeye çalışıyorsun. Güçlü silahlar alarak ve hayatta kalmak için gereken her şeyi yapman oldukça önemli.App Store indirme linki: https://apps.apple.com/us/app/into-the-dead-2/id1151220243 Play Store indirme linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pikpok.dr2.play&hl=tr Klasik bir saklambaç oyunundan çok daha fazlası olansizlereoyun deneyimi yaşatarken farklı bir eğlence stili daha sunuyor. Oyun içerisinde iki takım yer alıyor ve takımlardan biri eşya olurken, diğerleri de ellerinde silahlar olan insanlar oluyor. Eşyalar vurulmamaya ve kendini gizlemeye çalışıyor, silahlı taraf ise birçok nesne arasında oyuncu olan eşyaları bulmaya çalışıyor.App Store indirme linki: https://apps.apple.com/us/app/hide-online-hunters-vs-props/id1408624516 Play Store indirme linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hitrock.hideonline&hl=tr Brawl Stars, Supercell tarafından ilk olarak 2017'de, beta sürümü çıkartılmış hızlı tempolu freemium çok oyunculu bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Küresel yayın tarihi 12 Aralık 2018'dir. League of Legends severlerin de hoşuna gidecek bir tarzda olan mobil oyun, tüm dünyada da dikkatleri üstüne toplamayı başardı.App Store indirme linki: https://apps.apple.com/tr/app/brawl-stars/id1229016807?l=tr Play Store indirme linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.brawlstars&hl=tr Modern Combat 5: Blackout 2014 yılında Wil Lane Bucharest'in geliştirip Gameloft'un yayınladığı birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıktı. Call of Duty'e benzer bir hikaye ve fragman yapısıyla da oyun severlerin dikkatini çeken önemli bir oyun diyebiliriz.App Store indirme linki: https://apps.apple.com/tr/app/modern-combat-5/id656176278 Play Store indirme linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftM5HM&hl=tr Forza üst düzey grafikleriyle adını bilgisayar tarafında oldukça fazla duyduğumuz bir oyun diyebiliriz. Mobil oyun tarafında da güzel bir deneyim sunanlistemizin beşinci sırasında yer alıyor.App Store indirme linki: https://apps.apple.com/ph/app/forza-street/id1453783746 Play Store indirme linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.gravity&hl=tr Üstten görünmeli bir görüntüyle oynanan bu oyun takım bazlı taktiksel nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hemhem deoynanabilmesiyle de, dikkat çekici ve uzun süre oynayabileceğiniz mobil oyunlar listemizin son sırasında yerini alıyor.App Store indirme linki: https://apps.apple.com/us/app/bullet-echo/id1500726361 Play Store indirme linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeptolab.bulletecho.google&hl=tr