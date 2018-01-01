Xbox tarafından inanılmaz zam!

Son dönemdeki zamlara Xbox'ta eklendi. Daha önce zam yapacağını duyuran şirketin yaptığı zamlar beklentilerin çok üstünde.



Playstation ve oyunların bireysel zamlarının ardından Xbox cephesinden de zam gelmiş oldu. Böylelikle zam yapmayan tek büyük oyun satıcısı Steam kaldı. Steam tarafında kurun hesaplanması oldukça düşük bir değerden hesaplanıyor, bugünün kuruna geçiş yapmaları oyun fiyatlarını 3 katından fazlasına çıkarmaları anlamına gelir. O yüzden Steam'den gelebilecek bir zam haberi hepimizi korkutuyor.



Peki Xbox ne kadar zam yaptı derseniz aylık ücret 29 liradan 59 liraya yükselirken, 12 aylık ücret ise 179 liradan 439 liraya yükseldi. Böylelikle 12 aylık üyeliği 6 ayı ödeyerek almak yerine daha fazlasını ödeyerek alacaksınız.



Oyun fiyatları ve üyelikler bu fiyatlara yükselirken Türkiye'deki oyun piyasasının ne duruma geleceğiyle ilgili çok fazla olumsuz düşünceye hakimiz. Umarız Steam zam yapmadan devam eder.



