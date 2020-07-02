Xbox Game Pass zamlı fiyatları 2023: Xbox Game Pass ücretleri

Son dönemde oyun fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türk oyunseverler için sıkıntılı bir sürece neden oldu. Steam geçtiğimiz günlerde 20 Kasım'dan sonra TL ile artık ödeme almayacağını açıklamıştı. Şimdi ise Microsoft'un oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass'e zam geldi.



Xbox Game Pass, oyunseverlere geniş bir oyun kütüphanesine erişim imkanı sunan bir abonelik hizmetidir. Ancak, son dönemde Steam gibi diğer oyun platformlarının Türk Lirası'na geçiş yapmasıyla oyun alışveriş maliyetlerinin artması, Game Pass'e olan ilgiyi artırmıştı. Ancak, bu sefer gelen haberler pek de iç açıcı değil.



XBOX GAME PASS FİYATLARI 2023



Xbox Game Pass fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. İşte güncel fiyatlar:



Xbox Game Pass Ultimate: Eskiden 120,99 TL olan fiyat, şimdi 209 TL.



PC Game Pass: Eskiden 79,99 TL olan fiyat, şimdi 159 TL.



Xbox Game Pass Core: Eskiden 79,99 TL olan fiyat, şimdi 159 TL.



Xbox Game Pass Konsol: Eskiden 79,99 TL olan fiyat, şimdi 159 TL.



Bu artışlar sonucunda, bir yıllık Game Pass üyeliği fiyatı yüzde 433 oranında artmış oldu.



