İlk 2 maçını kazanmayı başaran Flash Wolves devamında sadece 1 maçı kazanarak Worlds'e veda etti. Dün son şampiyon Gen.G'de grubu sonuncu bitirmiş ve Worlds'e elveda demişti. Böylelikle sürpriz sonuçlar devam etti.



Afreeca Freecs 0-2 başladığı grupta kalan tüm maçlarını kazanarak grubu 4-2 bitirdi. Lider olan takım böylelikle zoru başarmış oldu. Tam tersi 2-0 başlayan Flash Wolves ise grubu 3-3 bitirdi ve tiebreakte G2 ile karşılaştı.



G2 ile oynadığı maçların birini kazanan takım diğerinde ise mağlup ayrılmıştı. Aatrox, Gragas, Irelia ve Alistar gibi güçlü şampiyonları rakibine veren takım aynı zamanda G2'nun başarılı bir performans sergilediği Heimerdinger'i de rakibine vererek büyük bir hata yaptı.



Oyunu baştan aşağı domine etmeyi başaran G2 sadece bir savaşta Perkz'ü erken kaybederek geriye düştü. Onun dışında tüm oyuna hükmederek Afreeca Freecs ile birlikte gruptan çıkmayı başaran diğer takım oldu.



