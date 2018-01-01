Worlds 2018'de sürprizler devam ediyor!

Dün oynanan karşılaşmalardaki sürpriz sonuçların ardından bugünün başlangıç serisinden de sürpriz bir sonuç çıktı. Cloud9 yarı finalde.





Taraftarların sevgilisi ve dünyanın en büyük espor takımlarının başında gelen Cloud9 League of Legends'ta bunu uluslararası bir başarıya dökmeyi başaramıyordu. Yıllardan beri Worlds'e katılan takım yarı finale kalmayı hiç başaramamıştı.





Bugün Afreeca Freecs karşısına da favori olarak çıkmayan hatta son 8'in en zayıf 2 takımından biri olarak gösterilen Cloud9 3-0'lık net bir galibiyet alarak adını son 4'e yazdırdı. Sezon başında kötü bir başlangıç yapan ve birçok oyuncusunu yedeğe çeken Cloud9 sonrasında müthiş bir yükseliş gösterdi ve NA LCS finaline çıkmayı başardı.





Team Liquid'e kaybeden takım sonrasında Regional Finals'ı birinci bitirerek Worlds 2018'in yolunu tuttu. Play-in aşamasında zorlansa bile gruplara kalmayı başaran takım gruplarda hem Team Vitality'i hem de Gen.G'yi altında bırakmayı başardı. Hem de RNG ile liderlik için tiebreak maçı oynadı.





Mükemmel bir sezon geçiren takım bu başarısının büyük kısmını akademi sistemine borçlu. Öyle ki takım akademiden gelen 3 oyuncuya sahip ve bu oyuncular bugüne kadar takıma büyük katkılar sağladı. Tecrübeli oyuncularla, genç oyuncuları iyi harmanlayan Cloud9 tüm takımlara altyapının önemini göstermiş oldu.





Afreeca Freecs'in elenmesiyle birlikte Worlds'te tüm Kore takımları elenmiş oldu bu uzun zamandır olan bir şey değil. Böylelikle doğu ile batı arasındaki farkın ne kadar kapandığını ve takımların oyun olarak nasıl birbirine yaklaştığını görmüş olduk. Cloud9 Fnatic ile EDward Gaming'in maçının sonucunu bekleyecek ve kazanan takımla oynayacak.



