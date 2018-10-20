Worlds 2018 izlenme rakamları açıklandı!



Çin'de izlenme sayıları olarak neredeyse iki katına çıkmayı başaran League of Legends bu durumdan oldukça memnundur. Çin'deki popülariteyi bilmemize rağmen 129.565.533 kişilik tavan sayıya ne kadar şaşırsak az çünkü bu ülkemizin nüfusunun 1.5 katı.



ESC'nin açıkladığı verilere göre tek bir ülke hariç tüm ülkelerde izlenme sayısında artış var. Bu ülke maalesef biziz. Geçtiğimiz sezon temsilcimiz 1907 Fenerbahçe gruplara kalabilmiş ve izleyici sayısında artış olmuştu ama bu sene 23.201'e kadar geriledik ve bu oldukça üzücü. Bunun etmenlerinden biri de okul saatleri içinde başlayan turnuvanın yine yaklaşık aynı saatlerde bitmesi.



İngilizce yayında 442.096'dan 534.412'a yükseldi ve iyi bir artış gösterdi. Bu sene turnuvanın oldukça eğlenceli olduğunu da unutmayalım. Sürpriz birçok skora sahip olan Worlds 2018 ilerledikçe maçların heyecanı oldukça artıyor. Ve Avrupa ve Amerika temsilcileri gruptan çıkmayı başardı.



Ortalama izlenme sayıları 32.518.038'den 51.108.149'a yükselirken izlenme süresi de 1.791.201.899 saatten 2.789.653.136 saate yükseldi. Böylelikle League of Legends gün geçtikçe oyuncular arasında değerini yitirse bile yükselişine son hız devam ediyor. Espor bütün hızıyla büyüyor.







