Wolfteam'de sezon finali; 1907 Fenerbahçe - Galatasaray Espor

Netmarble Türkiye'nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye'nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan ASUS Wolfteam Türkiye Kupası'nın 2'nci ayağı olan Kırmızı Sezon muhteşem bir derbiyle final yapacak.



1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları 26 Ocak Cumartesi günü saat 14:00'de Grand Pera AVM Emek Sahnesi'nde karşı karşıya gelecek.



ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Kırmızı Sezon Finali'nde bir tarafta geçtiğimiz Mavi Sezon'un yenilgisiz şampiyonu, Kırmızı Sezonun yenilgisiz lideri 1907 Fenerbahçe, diğer tarafta ise Mavi Sezon'da yarı finalde elendikten sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayarak finale çıkmayı başaran Galatasaray Espor yer alıyor.



Adres: Emek Sahnesi - Grand Pera AVM – (Cercle d'Orient Binası) İstiklal Cad. No:56/58, Beyoğlu/İstanbul



