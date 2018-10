Wolfteam'de derbi tarihi belli oldu

Netmarble Türkiye'nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye'nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan ASUS Wolfteam Ligi'nin 2'nci ayağı olan Kırmızı Sezon'da derbi heyecanı yaşanacak. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Esports takımları 20 Ekim 2018 tarihinde saat 18:00'de karşı karşıya gelecek.



Kırmızı Sezon'da henüz mağlubiyeti bulunmayan ve 10 puanla zirveyi paylaşan iki takım, bu turnuvada eşitliği bozup birinciliği elde etmek için kıyasıya bir mücadele verecek.



Türkiye'nin en güçlü Wolfteam takımları



ASUS Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye'nin en güçlü Wolfteam espor takımlarının kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Esports, HWA Gaming, Galakticos, Team Turquality, Crew Esports, Dark Passage ve Ice Warrios takımları ligde büyük kupayı havaya kaldırmak için yeteneklerini sergiliyor.



3 ayaktan oluşan ASUS WTK 2018, ASUS Wolfteam Ligi'nin yanı sıra, her hafta pazar günleri ESL Go4Wolfteam ve Wolfcity Şehir turnuvaları ile yıl boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne oluyor.



Bu derbi zirve için



Wolfteam turnuvalarında takımların çok zevkli maçlara imza attıklarını belirten Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, "Bu hafta sonu karşı karşıya gelecek olan 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Esports karşılaşması nefesleri kesecek. Çünkü her iki takım da ASUS Wolfteam Ligi'nde zirveyi ele geçirmek için bu derbi maçına çıkacak. Her iki takıma ve oyunculara başarılar diliyorum. Keyifli, sportmence ve heyecanlı bir maç izlemeyi diliyoruz" dedi.



Derbi YouTube'ta canlı yayınlanıyor



ASUS Wolfteam Türkiye Ligi Kırmızı Sezon karşılaşmalarını www.youtube.com/user/JoygameWolfteam adresinden canlı izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ligle ilgili tüm bilgileri wt.e-cups.org adresinden takip edebilirsiniz.