Watch Dogs 2 ücretsiz olacak: 45 dakika boyunca!

Epic Games'in GTA 5 ücretsiz kampanyası ile çıtayı üst noktalara taşımasının ardından kısa süreli ücretsiz hale getirilen oyunlar konusunda kullanıcıların beklentisi arttı.

Gelecek hafta gerçekleştirilecek olan Ubisoft Forward etkinliğinde, PlayStation 5 ve Xbox Series X için yeni oyunların duyurulması bekleniyor. Watch Dogs 2'nin etkinlik sırasında UPlay hesabı olan herkes için ücretsiz olacağı açıklandı.

Epic Games, Mart ayında serinin ilk oyunu Watch Dogs'u ücretsiz hale getirdi. Watch Dogs 2'yi ücretsiz almak isteyenlerin, 12 Temmuz Pazar günü etkinlik sırasında UPlay'e giriş yaparak oyunu kütüphanesine eklemesi gerekiyor. Etkinlik 45 dakika süreceği için (Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak) kısa bir zamanınız olacak.

Kaynak: shiftdelete.net

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