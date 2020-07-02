VALORANT'ın Yeni Ajanı Astra'nın tanıtımı yayınlandı!

Kaliforniya merkezli oyun geliştiricisi Riot Games, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı oyunu VALORANT'ı her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Yayınlanan her güncellemeyle daha da gelişen oyun, yakında yeni ajanı Astra'ya kavuşacak.



Geçtiğimiz günlerde yayınlanan şifreli bir görselle ilk sinyalleri verilen Astra, bugün yayınlanan bir videoyla resmi olarak tanıtıldı. 15. ajan olarak önümüzdeki günlerde oyuna eklenecek olan Astra'nın kozmik güçlere sahip bir ajan olacağı ve oyundaki hiçbir karaktere benzemediği söyleniyor.



Videodan anladığımız kadarıyla Astra, diğer takımı çileden çıkarmak, dizilimleri kırmak ve takım arkadaşlarının işlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Bu da Astra'nın Brimstone, Omen ve Viper gibi ajanlarla birlikte kontrol uzmanı karakterler arasında yer alacağını bizlere gösteriyor.



Birtakım kozmik güçlere sahip olan Ganalı Ajan Astra, uzay ve zamana hükmettiği yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Bu noktada karakterin sersemletme, düşmanları kendisine doğru çekme ve duman bulutu gibi yetenekleri bulunuyor.



VALORANT gibi birinci şahıs nişancı oyunlarına yeni karakterler eklemek, oyundaki dengeleri bir anda bozabiliyor. Bu noktada Astra, ilk bakışta yetenekleriyle makul bir karakter gibi gözükse de gerçek maçlarda göründüğünden çok daha güçlü veya zayıf olabilir. Astra'nın ne kadar güçlü olduğunu ve oyundaki dengeleri bozup bozmayacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.



(webtekno)



