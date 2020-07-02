VALORANT yeni Split haritası ile tanışın

Piyasaya sürülmesinden bu yana oldukça popüler olan VALORANT, gün geçtikçe yeni güncellemeler alıyor. Yapılan son 2.01 yaması ile oyundaki haritalardan biri, büyük oranda değişti. Haritanın yanı sıra oyundaki çeşitli hatalar da giderildi.



VALORANT'a gelen yeni 2.01 yaması Split haritasını neredeyse baştan sona değiştirdi. Haydi, gelin hep birlikte yeni Split haritasını yakından inceleyelim.



VALORANT Split haritası B bölgesi değişiklikleri



B / Garaj bölgesindeki giriş kısmı genişletildi. Böylelikle saldıranların B / Garaj bölgesinden B bölgesine girerken hareket etmeleri bir hayli kolaylaştı. Saldıranlara daha geniş bir oyun alanı sunan bu giriş kısmını diğer bir açıdan görüntüsünü de hemen aşağıdan görebilirsiniz.



Burada da sağdaki kutuya oyuncular Jett'in Q yeteneği ile veya Raze bombası ile çıkabiliyorken köşeye eklenen çöp yığını tüm ajanlar rahatlıkla kutunun üstüne çıkabilecek gibi duruyor. Ayrıca eklenen bu yığın sayesinde de savunanlar dip köşeye saklanamayacaklar.



Yine B bölgesindeki bir diğer değişiklikler ile devam edelim. B bölgesindeki merdivenin şekli birazcık değiştirilmiş. Çıkıntılı hale getirilen bu merdiven, B / Garaj bölgesine bakarkenki pozisyonumuzu ister istemez etkileyecektir. Tabii bu merdivenin sonuçlarını oyun içerisinde daha net bir şekilde görebiliriz.



Yine B bölgesinin girişinin hemen sağ tarafına eklenen yeni yığın sayesinde savunanların saklanabileceği alanlar çoğaltılmış. Oyuncuların B bölgesinde saklanabileceği alanlar arttırılırken eklenen bu yığın ile taktiksel köşenin dikey düzlemdeki avantajlarını ortadan kaldırıyor.



Gelelim B / Ara Sokak alanına. Bu alan Spike kurulduktan sonra kontrol edilmesi gereken alanlardan biri. Buradaki derinlik, sadece bir kişinin sığabileceği şekilde daraltılmış durumda.



Yine aynı bölgede yukarıda gördüğünüz sol alan tamamen kapatılmış durumda. Böylelikle hem sağı hem de solu endişeyle kontrol etmeniz gerekmeyecek. Sadece bir tarafa bakarak, güvenli bir şekilde bölgeden çıkabileceksiniz.



Split haritası orta alandaki değişiklikler



Oyunun orta alanına gelecek olursak, Orta / Havalandırma girişinin genişletildiğini görüyoruz. Bu genişleme ile birlikte zaten tutması zor olan oyunun orta bölgesini savunurken, oyuncular daha zorlanacak gibi.



Havalandırma girişinin genişletilmesiyle birlikte oraya oyuncuların saklanmasını zorlaştıracak eğimli bir duvar yerleştirilmiş. Yeni eklenen bu eğimli duvardan mermi geçmeyeceğini de belirtelim.



Oyunun orta bölgesindeki bir diğer değişiklik de China bölgesine geldi. Bu değişiklik ile birlikte harita oldukça ferahlamış gözüküyor. Genel olarak haritada yapılan güncellemelere bakacak olursanız zaten harita genel anlamıyla genişletilmiş olduğunu fark edebilirsiniz.



Su bölgesindeki pusmanız için ideal olan duvar da yine iyice daraltılmış.



Split haritası A bölgesi değişiklikleri



A / Kule bölgesindeki kapı eşiği genişletildi ve A / Kule tarafında oynayan oyuncuların işi zorlaştı. Bu güncelleme ile birlikte A / Rampalar'ın kontrolü oldukça önemli hale geldi.



A bölgesinin köşedeki eğimli duvarının açısı düzeltildi. Böylelikle köşedeki kör noktaya veda ediyoruz. A / Kule bölgesinden köşedeki oyuncuları rahat bir şekilde temizleyebileceksiniz.



A / Ekranlar bölgesindeki popüler pusu noktasına duvar eklenmiş. Böylelikle A / Ekranlar'dan çıkan kişinin de işi biraz kolaylaşmış oluyor. Aynı anda iki alanı kontrol etmektense tek bir tarafa rahat bir şekilde odaklanabilecek.



VALORANT'ın 2.01 yaması ile değişen Split haritasına detaylıca göz attık. Split haritasına gelen değişikliklerin yanı sıra Jett, bu güncelleme ile zayıflıyor (hala çok güçlü). Jett için gelen bu zayıflama, Duman Bulutu'nun duman süresine etki ediyor. 7 saniye olan süre 4,5 saniye olarak kısaltıldı. Özellikle agresif takımlarda Kontrol Uzmanı'na ihtiyaç duymadan Jett'in bu yeteneğiyle kritik yerler kapatılabiliyordu.



2.01 yaması ile rakip takımdaki oyuncuları arkadaş ekleme seçeneği kaldırıldı. Bunun yanı sıra AFK kalan oyunculara verilen cezaların daha ciddi olması konusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor.



Kaynak: shiftdelete



