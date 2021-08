Valorant vs Splitgate karşılaştırması! Hangisi daha iyi?

FPS oyunları yıllardır büyük bir oyuncu kitlesiyle oynanmaya devam ediyor. Bu kategori içerisinde pek çok yapım yer alsa da, şu sıralar Valorant oldukça ilgi çekiyor. Riot Games'in piyasaya ücretsiz olarak sürdüğü oyun, çıktığı günden bu yana her geçen gün kitlesini artırarak popülerliğini üst aşamalara taşıdı. Dünya çapında düzenlediği e-spor müsabakalarıyla da gündeme gelen yapım, şu dönemin sevilen oyunlarından birisi.Splitgate, 1 Temmuz 2021 tarihinde piyasaya sürülen bir FPS oyunu. Oynaması ücretsiz olan bu yapım, henüz beta sürümünde. Bilim kurgu türünü yansıtan Splitgate, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 5, PC ve Linux gibi oldukça geniş platform havuzuna sahip.İlk olarak iki oyunun harita ve oyun modlarını inceleyerek başlayalım. Valorant tarafına baktığımızda Breeze, Icebox, Split, Bind, Ascent ve Heaven ismine sahip 6 harita görüyoruz. Splitgate cephesinde Oasis, Olympus, Pantheon ve daha nice 20 adet harita yer alıyor. Bu bakımdan harita çeşitliliğine baktığımızda Splitgate'in önde olduğunu söyleyebiliriz.Oyun modu kısmında Valorant'ta Derecesiz, Dereceli, Spike'a Hücum, Tırmanış, Kopya, Kar Savaşı, Escalation ve Ölüm Savaşı yer alıyor. Splitgate cephesine baktığımızda ise Herkes Tek, Takımla Ölüm Maçı, Oddball, Bayrağı Ele Geçir ve daha 15 adet mod bulunuyor. Bu noktaya baktığımızda Splitgate'in yine önde olduğunu görüyoruz.Valorant yetenekler konusunda oldukça önemli bir yere sahip. Çünkü oyun içerisinde kullandığınız gücün yerine ve zamanına göre oyunun kaderini değiştirebiliyorsunuz. Yapımda her bir karakterin kendine özgü 3 ana yeteneği, 1 adet de özel (ulti) gücü var. Bunlar da karakterin sınıfına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin şifacı grubundakiler sağlıkla alakalıyken, atak sınıfındakiler daha çok saldırıyla alakalı oluyor.Splitgate tarafında da yetenekler bulunuyor. Ancak burada işleyiş Valorant'a göre biraz daha farklı. Çünkü oyunda her bir karakterin özel yeteneği yok. Bütün hepsi aynı gücü kullanıyor. Bu noktada da değerlendirdiğimizde Valorant'ın bu açıdan daha çok özgünlük ve çeşitlilik sunduğunu söyleyebiliriz.Silah mekanikleri mesafeye ve hareketinize göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin Valorant'ta yürürken ateş etmenizle, oturarak ateş etmeniz aynı değil. Bu yüzden silahların geri tepmesi dolayısıyla karşıdaki hedefi vurmanız belli bir oranda zorlaşıyor.Splitgate tarafında da Valorant'ta olduğu gibi çok çeşitli silahlar yer alıyor. Ancak atış mekaniği konusunda geldiğimizde diğer yapımdan biraz ayrılıyor. Örneğin burada yürürken ya da koşarken ateş ettiğinizde hiçbir şekilde geri tepme yaşamıyorsunuz. Böylelikle karşıdaki hedefi daha iyi bir isabetle vurabiliyorsunuz. Bu konuyu değerlendirdiğimizde bazı oyuncular için Splitgate, bazı hayranlar için de Valorant öne çıkan oyun olabilir.Valorant tarafına baktığımızda en son 2021 Haziran verilerine göre aylık 14 milyon oyuncunun aktif yapımı oynadığı belirtiliyor. Bu oldukça yüksek bir sayı. Bu durumun oyuna etkisi de bulunuyor. Örneğin yapım içerisindeki eşleştirme süreleri genellikle oldukça kısa oluyor.Splitgate'i burada Valorant ile karşılaştırmak pek mümkün olmasa da, yine de verilerine bakmakta fayda var. Steam Charts'ın açıkladığı verilere göre yapım, 1 ay içerisinde ortalama 34,801 oyuncuya ulaşmış. Yeni piyasaya sürülen bir oyun için oldukça ideal olduğunu söyleyebiliriz. Eğer oyuncuların dikkatini iyice çekebilirse ilerleyen zamanlarda önemli bir yere gelebilir.Sizler Splitgate ve Valorant hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangisi daha iyi?ShiftDelete.net