"Valorant şu an Türkiye'nin en büyük E-Spor oyunu"

Ülkemizin ve dünyanın en tanınan Valorant oyuncularından olan Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "Cned" İpek kendi bilinmeyenlerini Sporx'e anlattı."19 yaşındayım. Profesyonel olarak Valorant oynuyorum ve Twitch'te de yayıncıyım. En yalın şekilde kendimi böyle tanıtabilirim.""İlk olarak ben Counter Strike Global Offensive oyununu profesyonel olarak oynamaya başladım. Ardından da Valorant oyununun duyurulması başladı. Bu oyun duyurulduktan sonra Counter Strike'ı bırakıp, betasından beri Valorant oynamaya başladım. Bu oyunda kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim. Bu ilgimin bir kariyere dönüşmesi ise Twitch Rivals ile gerçekleşti. Yayıncılar arasındaki bu mücadelede 'team'de mücadele ediyordum. Burada gösterdiğim performans sayesinde insanlar beni takip etmeye başladı. Hatta Avrupa'daki oyuncular dahi tanımaya başladı beni. Daha sonra profesyonel arenaya adım atmış oldum.""İlk oyun oynamaya başladığımda 5 ya da 6 yaşındaydım. Abim de bir Counter Strike 1.6 profesyonel oyuncusuydu. Ondan görerek bilgisayara oynamaya başladım. Ardından biz de Counter Strike 1.6'da takım kurduk. Ama o daha yarı profesyonel bir takımdı. Sonrasında Counter Strike Global Offensive, Zula ve Valorant'ta yarı profesyonel ve profesyonel olarak oyun oynadım.""Espor ülkemizde hala gelişmekte olan bir dal. En genel resimde bunu söyleyebilirim. Valorant özelinde baktığımızda ise, Valorant şu an Türkiye'deki espor dünyasının büyük paydasını kaplayan bir oyun. Counter Strike zamanında Türkiye'de bu oyuna markalar tarafından pek yatırım yoktu. Dolayısıyla takımlar yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. Şu an mesela Counter Strike Global Offensive'i profesyonel olarak oynayan çok az takım var. Çoğu oyuncu ve takım Valorant'a döndü. Valorant şu an Türkiye'nin en büyük espor oyunu. Neredeyse herkes oynamaya başladı. Bu sayede hem markalar hem de insanlar çok ilgi göstermeye başladı. Ve kısa zaman içerisinde çok popüler oldu.""Kendime ilk esporcu dediğim zaman sanırım Counter Strike'ta takım kurduğum ve üst seviye oyunculara karşı belli bir performans gösterebildiğim andı. O noktada dedim ki 'Evet, espora kendimi adayacağım ve en iyi oyunculardan biri olmaya çalışacağım.""Aslında ağabeyim sayesinde biraz aşinaydılar. Ağabeyim de uzun süre bilgisayar başında zaman geçiriyordu. Bende de öyle oldu. Ama ben derslerimi de ihmal etmedim. Bu sebeple bilgisayar başında geçirdiğim süre onları çok rahatsız etmedi. Ağabeyim bu süreçte bana çok destek verdi. Sonra ailem de desteklemeye başladı.""Ben geç yatan biriyim. Bazen saat 3'te 4'te ya da 6'da da yattığım oluyor. Yurt dışında oyun oynadığım için, programımı da yurt dışı saatine göre yapmam gerekiyor. Genel olarak bir günüm şöyle geçiyor: yatıyorum. Antrenman saat kaçta ise o zamana kadar uyuyorum ve kahvaltımı ediyorum. Sonra yaklaşık 4-5 saatlik bir antrenman oluyor. Tabii ben aynı zamanda bir yayıncı olduğum için antrenman sonrasında yayınımı açmam da gerekiyor. O da 3 ila 5 saat süre kadar zamanımı alıyor. Bunun sonunda yine zaten gece oluyor. Bu rutin de sürekli devam ediyor.""Kısa vadede Valorant'ın Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyorum. Uzun vadede ise Valorant'ta kendi adımı duyuracak kadar büyük bir oyuncu olmak.""Red Bull espor için çok önemli bir marka. İlgi ve destekleri çok çok önemli. Beni bu büyük aileye dahil ettikleri için, arkadaşlıkları ve mentorlükleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli.""Eğer gerçekten espor sektöründe bir espor oyuncusu olmak istiyorlarsa verebileceğim en iyi tavsiye; her gün aksatmadan çalışmaları. Tabii ki dış dünyayı unutmamaları gerekiyor.""Bence derslerini aksatmadıkları müddetçe her aile çocuklarının bilgisayar başında geçirdiği zamanı desteklemeli. Ailelerin espora bakış açısı hala çok iyi durumda değil. Bilgisayar başında 'boşa' geçirilmiş zaman olarak bakıyorlar. Ama aslında bir spor dalından bahsediyoruz. Belki de bundan 5-6 sene sonra esporu Olimpiyat Oyunları'nda görebileceğiz. Bence aileler çocuklarının bu yöndeki ilgisini azımsamamalı ve destek vermeli."