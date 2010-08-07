VALORANT sistem gereksinimleri 2022: VALORANT kaç GB?

Riot Games'in 2019 yılında Project A ismi ile duyurduğu VALORANT, oldukça büyük ilgi gören kapalı betasının sonuna 28 Mayıs'ta gelmiş ve 2 Haziran 2020'de ise tüm oyunculara kapılarını açmıştı. Twitch dünyasının da oyun büyük ilgi göstermesi ile birlikte VALORANT hakkında oyuncuların en çok merak ettiği konulardan olan VALORANT sistem gereksinimleri ve nasıl indirilir gibi çekirdek bilgileri sizler ile bu yazımızda paylaşıyoruz.



VALORANT Sistem Gereksinimleri



Riot Games, VALORANT'ın playvalorant.com isimli resmi sitesinde oyunun hangi sistemlerde nasıl performanslarda çalışacağı hakkında bir tablo paylaşıyor. Bu tabloya göre oyunu minimum 30 FPS'te oynamak için en az 4 GB RAM belleğe, Intel Core 2 Duo E8400 işlemciye ve Intel HD 4000 ekran kartına ihtiyacınız olacak. Eğer daha fazla performans istiyorsanız aşağıdaki listede gerekli sistem gereksinimlerini görebilirsiniz.



Minimum Sistem Gereksinimleri (30 FPS için)

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

Ekran kartı: Intel HD 4000

Bellek: 4 GB RAM bellek

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

Boş HDD Alanı: 10 GB

60 FPS için Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i3-4150

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 730

Bellek: 4 GB RAM bellek

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

Boş HDD Alanı: 10 GB

144 FPS için Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2 GHz

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Bellek: 4 GB RAM bellek

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

Boş HDD Alanı: 10 GB

En az 144 Hz tazeleme hızını destekleyen bir monitör



VALORANT Nasıl İndirilir?



Oyunun hangi sistemlerde hangi performanslar ile oynanacağı hakkında bilgi verdiğimize göre sıra oyunun nasıl indirileceğine geldi. Oyunu indirmenin ilk adımı https://playvalorant.com/tr-tr/ adresine giderek karşınıza çıkan "Hemen Oyna" butonuna tıklamak.



Daha sonra açılan pencerede eğer bir Riot hesabınız yoksa "Hesap Oluştur" butonuna eğer varsa "Oturum Aç" butonuna tıklıyoruz. Bizim hesabımız olduğu için "Oturum Aç" butonuna tıklıyoruz ve hesap bilgilerimiz ile giriş yapıyoruz.



Giriş yapmamızın ardından karşımıza bir oyuna indir sayfası çıkıyor. Sayfada yer alan "İndir" butonuna tıklamamızın ardından oyunun kurulum dosyası otomatik olarak bilgisayarımıza inmeye başlıyor.



Bir başka indirme işlemi ise bu noktada başlıyor. İsterseniz indirme sırasında isterseniz indirme bittikten sonra Riot hesabınız ile oyuna giriş yapabilirsiniz.



(Kaynak: sporlab.com)



