Valorant gece pazarı ne zaman gelecek Ekim 2023?

Valorant Gece Pazarı tarihi için geri sayım başladı. Riot Games tarafından geliştirilen Valorant, indirimli fiyatları kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Dünyada milyonlarca oyunseverin beklediği Valorant Gece Pazarı ile oyunculara özel yenilikler sunulacak. PS oyununda toplamda 6 silah kaplamasının indirime girmesi beklenirken, Ekim ayı Valorant Gece Pazarı için beklenen açıklama yapıldı. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman? İşte, 2023 ekim ayı Valorant Gece Pazarı tarihi ve konu hakkında ayrıntılar.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?



Valorant Gece Pazarı genellikle iki ayda bir gelmektedir. Yapılan açıklamaya göre Valorant Gece Pazarı 12 Ekim 2023 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.



VALORANT GECE PAZARI TARİHLERİ



Valorant açıldığından bu yana yapılan Gece Pazarı tarihleri;



8 Haziran 2023 - 28 Haziran 2023

5 Nisan 2023 - 25 Nisan 2023

15 Şubat 2023 - 27 Şubat 2023

7 Aralık 2022 - 4 Ocak 2023

28 Eylül 2022 -11 Ekim 2022

20 Temmuz 2022 - 2 Ağustos 2022

18 Mayıs 2022 - 31 Mayıs 2022

6 Nisan 2022 - 19 Nisan 2022

9 Şubat 2022 - 22 Şubat 2022

9 Aralık 2021 - 21 Aralık 2021

29 Eylül 2021 - 12 Ekim 2021

28 Temmuz 2021 - 10 Ağustos 2021

2 Haziran 2021 - 15 Haziran 2021

8 Nisan 2021 - 20 Nisan 2021

11 Şubat 2021 - 23 Şubat 2021

10 Aralık 2020 -11 Ocak 2021



HER İKİ AYDA BİR



Valorant, silah kaplamalarına oyunseverlerin daha ucuz yoldan ulaşması için her iki ayda bir kez gece pazarını açmaktadır. Böylelikle kullanıcılar yapılan indirimlerin ardından daha ucuza silah kaplamalarına sahip olabilmektedir.



VALORANT GECE PAZARI NE İŞE YARAR?



Valorant Gece Pazarı, oyunun açılış ekranının sağ üst köşesinde bulunur ve parıldayan küçük bir kart logosu ile gösterilir. Oyuncular, bu simgeye tıklayarak ve kartları çevirerek hangi skinleri indirimli olarak alabileceklerini görebilirler.



