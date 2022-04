Uzun süredir beklenen yeni Xbox Game Pass aboneliği yolda!

Sony, kısa bir süre önce PlayStation Plus abonelik sistemi ile Game Pass aboneliğine alternatif bir üyelik sundu. Sektörde önemli avantajlara sahip olan ve PC oyuncularının Xbox oyunları oynamasını sağlayan Game Pass, yeni bir abonelik sistemi ile karşımızda. Buna göre uzun süredir gelmesi beklenen Game Pass aile aboneliği planı yolda.



Xbox Game Pass, aile aboneliği planı ile PlayStation Plus için karşı hamle yaptı



Sony, uzun süredir eleştiri konusu olan abonelik sistemi için sonunda harekette geçti. Uzun süredir başarılı bir abonelik sistemine sahip olan Xbox ise yeni bir planla karşımızda. Henüz Xbox Game Pass aile aboneliği planı devreye girmese de hazırlık yapıldığı sızıntıları ortaya çıktı.



Ortaya çıkan sızıntılara bakılırsa aile planı ile beş oyuncunun aynı hesabı kullanması mümkün olacak. Bu anlamda da aboneliğin Game Pass için beş abonelik almaktan daha ucuz bir fiyata sahip olması bekleniyor.



Şu an için en ucuz Game Pass aboneliği Türkiye için 29.99 TL fiyata sahip. Bu fiyat hem konsol hem de PC kullanıcıları için geçerli. Bu anlamda Xbox Game Pass aile aboneliği fiyatı için 150 TL'nin altında bir ücretin karşımıza çıkma ihtimali var. Ancak Türkiye'de döviz kurunun oldukça dalgalı olmasından dolayı Xbox Game Pass aile aboneliği fiyatı için tam rakamı tahmin etmek zor.



Game Pass aboneliği fiyatları ve avantajları



Microsoft, Game Pass aboneliği hizmetini ilk defa 2017 yılında devreye aldı. Bu hizmeti daha sonra kişisel bilgisayar sahipleri için de genişletti. Yine şu an beta aşamasında olsa da Xbox Cloud Gaming bulut oyun sistemini de bu aboneliğe ekledi. Şu an Türkiye Xbox Game Pass PC ve konsol paketleri 29,99 TL aylık fiyata sahip. Xbox Game Pas Ultimate aboneliği ise 44,99 TL gibi bir fiyata sahip.



Game Pass PC ve konsol paketleri ayda yüzden fazla oyuna erişim ve her ay eklenen yeni oyunlara erişim gibi imkanlara sahip. Bunun dışında Xbox özel oyunları yeni çıktıklarında da abonelik sahipleri ilk oynama şansı veriliyor. Ultimate üyeliği ise EA Play aboneliği, bulut üzerinden oyunları cep telefonundan oynama fırsatları gibi avantajlarla karşımızda.



